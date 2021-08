NJEGA JE BELIVUK PITAO ZA SVE: Otkriveno ko je Veljin vojnik kodnog imena HELL! PUCAO NA VLADIKU U BEOGRADU (VIDEO)

Nove informacije u vezi sa slučajem podignute optužnice protiv kriminalnog klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, svakodnevno isplivavaju, međutim ko je izvesni "Hell" u njihovim zajedničkim grupama i dopisivanjima, nije znao čak ni svedok saradnik.

U transkriptima razgovora koji su nedavno objavljeni u krivičnoj prijavi podnetoj Specijalnom tužilaštvu Crne Gore, a koje je Velja Nevolja vodio sa svojim vojnicima preko kriptovane aplikacije gde je svako imao svoje kodno ime spominje se i "Hell . I dok se zna da je Belivuk bio "Soprano", a Miljković "Kratos", čak ni svedok-saradnik Bojan Hrvatin nije znao ko je iza kodnog imena "Hell" ("Pakao").

Ta osoba se pominjala u Veljinom obraćanju dok je prepričavao ubistvo Damira Hodžića i Adisa Spahića u Crnoj Gori, kao i otmicu Mileta Radulovića, a upravo je "Hell" bio prisutan i učestvovao u tome. Takođe, jasno je iz drugih razgovora da je bio osoba od poverenja, a Belivuk je upravo njega pitao za sve u vezi sa oružjem zbog čega je poznato da je bio stručnjak u tom polju.

Zbog toga ne čudi što je Nebojša Janković, bivši policajac i pripadnik elitne jedinice Vojske Srbije 63. jedinice Padobranskih brigada, koji je Veljku Belivuku doneo snajper, a potom ga u šumi i obučavao kako da puca iz njega, prepoznat kao osoba iza kodnog imena "Hell", prenose Novosti. O Jankoviću se pisalo nakon hapšenja Belivukove grupe, a prikazan je i video snimak Velje i njega u šumi gde ga snajperista uči kako da puca. Javnost je videla i njegovu fotografiju na kojoj sa snajperom u kutiji šeta usred Beograda.

Transkript razgovora posle likvidacije dva Crnogorca

U poruci nakon ubistva dva Crnogorca i otmice trećeg, Hodžića su označili kao "Kasapa", a Spahića kao "zeta" - što je i bio Damiru Hodžiću, dok je Mile Radulovića, poznatiji kao Kapetan, oslovljen sa "M.".

"Osumnjičeni B. V. je glasovnom porukom putem kriptovanog mobilnog telefona obavestio druge pripadnike kriminalne organizacije o načinu na koji je izvršio opisano krivično delo, te je istima saopštio: 'Brate, Zemo i Hell i svi su dobro odreagovali, to ne može uopšte da se komentariše, svako je hvato svog, meni je zapao 'Kasap', 'Kratos' je hvato 'zeta', 'Hell' je hvato M., to što je 'Kasap' imao utoku i potegnuo, brate to niko nije mogao da očekuje i to nije moglo da se promeni i ne može da se ispravi, to nikako brate, ja uopšte nisam hteo da rizikujem, mi smo se tako dogovorili sami bez obzira šta ste vi rekli tu u grupi, ako se vidi i potegne odmah se puca. Brate to nema šta tu da se pravdamo'", navode iz SDT-a kako je glasila razmena Belivuka sa ostatkom kriminalne grupe.