KRVAVI OKTOBAR Ovako je Belivukov klan slavio zlodela: Ubili smo trojicu, jednog zarobili, ovo je praznik! ČITAJTE U KURIRU

Veljko Belivuk i Marko Miljković slavili su 14. oktobar prošle godine zbog toga što su tog dana, kako je otkriveno u njihovoj presretnutoj komunikaciji preko aplikacije Skaj, u dve države "uspeli da reše četvoricu", to jest da likvidiraju četiri žrtve za koje su verovali da su visokopozicionirane u škaljarskom klanu, i to su smatrali velikom pobedom.

Kako je utvrđeno tokom istrage, tog dana Belivuk i Miljković su ilegalno ušli u Crnu Goru, oteli Mila Radulovića, zvanog Kapetan, namamili i ubili Damira Hodžića, koga su zvali Kasapin, i njegovog šuraka Adisa Spahića - Zeta. Skaj telefon otetog Kapetana, kako se sumnja, iskoristili su da u ruke članova grupe koji su čekali u Beogradu namame Lazara Vukićevića, koji je iste večeri ubijen, raskomadan i samleven u Ritopeku.

Svako hvatao svog

- Je li, brate, ništa mi draže nema nego što smo Lazu odrali, znači, brate, ja ne mogu da ti opišem. Vidi, odrali smo Lazu, odrali smo Kasapa, odrali smo Zeta i evo ga Kapetan, i njega ćemo da oderemo za koji dan, znači, burazeru, četvorka danas, ubili smo ih, i to sve ključni - navodno je glasovna poruka koju je Miljković prosledio ostalim članovima grupe u aplikaciji Skaj.

Iz presretnute komunikacije se dalje čuje da je Hodžić, koji je likvidiran u kući strave u Danilovgradu, kao i Lazar Vukićević u Ritopeku, imao pištolj, ali i detalji mučenja koje su međusobno razmenili.

foto: Kurir, MUP RS

- Brate, Zemo i Hel i svi su dobro odreagovali, to ne može uopšte da se komentariše, svako je hvato svog, meni je zapao Kasap, Kratos je hvato Zeta, Hel je hvatao M. To što je Kasap imao utoku i potego, brate, to niko nije mogao da očekuje i to nije moglo da se promeni i ne može da se ispravi, to nikako.

Kakve se sve strahote mogu saznati iz presretnute komunikacije članova Beluvukovog klana, šta su međusobno razgovarali prilikom vršenja užasnih zlodela, šta su slavili, i šta se sve dešavalo u kući strave, čitajte u današnjem izdanju Kurira.

(Kurir.rs/Ekipa Kurira/foto Zorana Jevtić, MUP, Privatna arhiva)

foto: Kurir

DANAS POKLON U KURIRU - KUVAR! TEMA BROJA: Španska kuhinja

Naoružajte se belim lukom, paprikom i maslinovim uljem i ukusna jela će se vrlo brzo naći u vašem tanjiru!

Dnevne novine Kurir svim čitaocima poklanjaju KUVAR SA RECEPTIMA ŠPANSKE KUHINJE

Ne propustite sjajne recepte za gaspačo, pinčos, empanadu s junetinom, tortilje sa spanaćem i belim lukom, španski šiš ćevap, sardele u sosu od paprike, fritatu sa pečurkama i prazilukom, baskijski čizkejk sa smokvama, katalonski krem i druge!

Eksperimentišite i uživajte u tradicionalnim receptima španske kuhinje!

foto: Kurir