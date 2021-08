STARLETIN DEČKO MOPEDOM POKUŠAO DA POBEGNE IZ ZATVORA, PA SE SUDARIO: Čuvari sustigli Damira posle 100 metara, TRAMVAJ MU PRESEO!

Damir Petrović (24), državljanin Srbije i dečko starlete i rijaliti učesnice Teodore Radoičić (25), koji je u Beču osuđen zbog šverca heroina, pokušao je da pobegne iz zatvora!

Kako prenose austrijski mediji, iako je Petrović uspeo da umakne zatvorskim stražarima, nije daleko dogurao, pošto je posle svega 100 metara doživeo saobraćajnu nesreću.

- Pokušaj filmskog bekstva dogodilo se 12. avgusta. Tada se zatvorenik Damir Petrović požalio nadležnima u zatvoru da mu nije dobro. Zbog toga je u pratnji stražara upućen na lekarski pregled u bolnicu u Lepoldštatu. Međutim, ispred ulaznih vrata od bolnice, on se otrgao zatvorskim čuvarima, koji su ga vodili, i počeo da trči - piše sajt Vienna.at.

Kako dalje navode, zatvorenik je potom skočio na motor, na kom je bio motociklista.

- Čim je Petrović seo na moped, vozač je dao gas i krenuo ka centru grada. Međutim, samo sto metara dalje imali su peh. Naime, motociklista je morao da stane, jer je tramvaj prelazio raskrsnicu - pišu austrijski mediji i nastavljaju:

- Dok je motor stajao, čekajući da tramvaj prođe, stražari su dotrčali do njega i uspeli su da ščepaju begunca. Tada su i on i motociklista pali na asfalt, a motor se zakucao u tramvaj. Srećom, u ovoj saobraćajki samo je jedan od čuvara lakše povređen. Kako izvori tamošnjih medija navode, Srbinu su odmah stavljene lisice i vračen je u zatvor u Donjoj Austriji, dok se vozač motora pravdao "da on nema nikakve veze sa beguncem".

- Reč je o muškarcu starom 31 godinu. Njega su građani držali dok policija nije došla i vezala ga. On je tvrdio da ne poznaje Srbina i da mu nije saučensik - pišu mediji i dodaju da je po svemu sudeći ceo plan bio osmišljen kao u Holivudskim filmovima, međutim to je samo u njima moguće. Očigledno su prevideli tramvaj. - I vozač motocikla je uhapšen. Njemu preti kazna zatvora od dve godine - piše Vienna.at.

Podsetimo, Davor Petrović i njegova devojka Teodora Radoičić, koja je u Srbiji poznata po učešću u rijalitiju, ali i kao bivša devojka Nenada Marjanovića Gastoza, početkom avgusta pravosnažno su osuđeni u Beču zbog šverca heroina. Starleta je osuđena na četiri godine zatvora, a Petrović na sedam godina, koje su pridodate petogodišnjoj zatvorskoj kazni na koju je ranije osuđen.

Odbrana pred sudom Iz ljubavi prodavali heroin Kako smo ranije pisali, Teodora Radoičić je na sudu izjavila da se u posao sa narkoticima upustila zbog ljubavi. - Teodoru su inspektori uhvatili na delu, prikom primopredaje heroina. U optužnici se navodi da je ona prodala ukupno četiri kilograma ove droge. Starleta se u zatvoru dobro snašla. Ima svoja zaduženja i drugim zatvorenicama deli poštu i hranu - podseća izvor.

