OPTUŽNICA PROTIV VELJINE EKIPE ĆE SIGURNO BITI PROŠIRENA: Ministar Vulin otkrio nove detalje u vezi sa istragom ove krimi grupe

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je danas da će optužnica protiv pripadnika grupe Veljka Belivuka "sigruno" biti proširena i da će većina osumnjičenih dobiti kaznu doživotnog zatvora.

- To nema nikakve veze sa Partizanom i navijačima, to su koljači i ubice. Mi (policija) kontrolom i prisustvom na stadionu ne smemo da dozvolimo da se oni poistovete sa navijačima - rekao je on na TV Prva i dodao da roditelji ne smeju da dopuste da im policija vaspitava decu.

Vulin je istakao da je uslov za poboljšanje situacije na utakmicama poštovanje zakona i individualna odgovornost.

- Srbija ima zakone i oni moraju da se poštuju, ali mora da postoji i individualna odgovornst, nema - oni su navijači, jer svako od njih ima ime i prezime. Nema navijači su skandirali žuta kuća, nego ko je to počeo, najvažnije je znati ko je taj koji je nešto loše uradio - rekao je on.

(Kurir.rs/Beta)