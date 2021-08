SNIMLJENI POSLEDNJI SATI ŽIVOTA ŽRTAVA VELJINE EKIPE: Evo gde su Vukićević, Puki, Ljepoja bili neposredno pre brutalnog ubistva

Jedan od ključnih dokaza tužilaštva protiv grupe Veljka Belivuka zvanog Velja Nevolja jesu snimci sa sigurnosnih kamera koji ukazuju kako je pet žrtava ove grupe otišlo u vikendicu strave u Ritopeku.

Svedok tužilaštva Bojan Hrvatin navodno je ispričao da je u dogovoru sa ostalim osumnjičenim isplanirao kada će organizovati lažni sastanak sa Goranom Veličkovićem Goksijem kako bi ga namamili u kuću u Ritopeku i ubili. Smislili su da se nađu sa njim kako bi i smislili su ulogu svakog osumnjičenog. Hrvatin je trebalo da vozi smart sa kojim bi odvezao Veličkovića u pravcu Ritopeka do njive u blizini Smederevskog puta, a koja je nedaleko od vikendice, gde bi se održao "sastanak" oko kupovine oružja. Ceo njihov plan i realizaciju istog potvrdili su i snimci sa kamera od 3. avgusta prošle godine.

foto: Zorana Jevtić

Kako navodno stoji u optužnici, u 16.27 sati na gradskoj kameri uočen je "audi" a4 sive boje koji iz pravca Sarajevske ulice "seče" Ulicu kneza Miloša. Automobil je išao uzbrdo, nakon čega ulazi u Višegradsku ulicu. U optužnici se navodi i da je u vozilu bio Veličković koji je išao da se sastane sa Hrvatinom. Četiri minuta kasnije, uočen je Veličković u košulji bele boje, sa belim kačketom i zaštitnom maskom crne boje na licu, torbicom prebačenom preko ramena, kako ulazi u jednu drogeriju. U 16.34 sati on izlazi iz nje.

Kamere dalje pokazuju Veličkovića koji ide nizbrdo gde se nalazi sa Hrvatinom, a potom zajedno nastavljaju pešice uzbrdo Višegradskom u pravcu Urgentnog centra. U 16.38, na sigurnosnoj kameri jedne bolnice u Višegradskoj, između Klinike za kardiologiju i Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" uočeno je parkirani "SMART" crne boje, kojem su prišli Veličković i Hrvatin i potom ušli u njega. Nakon polukružnog okretanja, kako se navodi dalje u optužnici, automobil se Resavskom ulicom udaljilo u pravcu auto-puta i dalje se uključuje na auto-put u smeru ka Nišu. U 16.58 u Vrčinu na spoljnim kamerama jedne privatne kuće snimljen je SMART kako ide ka Zaklopači. Hrvatin je Goksija odveo do jedne livade gde su ga čekali pripadnici grupe Velje Nevolje koji su ga savladali i oteli. Odveli su ga u kuću u Ritopeku gde su ga mučili i brutalno ubili.

Lazar Vukićević

Kako se navodi u optužnici 14. oktobra prošle godine u 18.37 sati Vukićević se našao sa Nemanjom Đurićem na parkingu u Radničkoj 32. On je namamljen tako što je trebalo da "ispita Belivuka". Automobilom "fiat doblo" odvezen je do Ritopeka.

foto: Privatna Arhiva

Ovaj automobil pratili su Marko Budimir i Bojan Hrvatin. Takođe, osumnjičeni Dejan Tešić se nalazio kod prodavnice "Ikea" kod autoputa kako bi išao vozilom ispred vozila u kome se nalazio Vukićević i proveravao put do mesta izvršenja krivičnog dela. U kuću u Ritopeku su stigli u 19.18 sati.

Zdravko Radojević

Radojevića je 10.novembra prošle godine, u danu kada će biti brutalno ubijen, snimila kamera koja pokriva Pančevački most u smeru ka Bogosloviji. To je bilo u 8.50 sati, a Radojević je upravljao "pasatom" koji je u vlasništu Nemanje Lakićevića, prijatelja koji ga je odveo u smrt. Potom je, kamera je pokazala, Radojević nastavio do ugla Ulica Mokroluška i Toplice Milana. Kamera je snimila registraciju vozila, ali i odeću vozača koja je po svim karakteristikama ista kao i odeća koju je Radojević nosio na fotografijama iz kuće u Ritopeku.

foto: Privatna Arhiva

U 9.07 na parking prostoru GSP pogon Kosmaj stigao je Radojević. On se kretao po parkingu da bi nakon što je preparkirao vozilo i izašao iz svog auta, a potom je prešao u "Megan Scenic" koji je na parkingu ostavljen 7 minuta ranije.

U 9.19 sati ovo vozilo napušta parking prostor GSP Kosmaj i nakon toga na osnovu kamera benzinskim pumpa, ali i jedne privatne kuće koja je snimila i odlazak Goksija u Ritopek, utvrđeno je kojim putem je Radojević otišao u kuću strave.

Milan Ljepoja

foto: Privatna Arhiva

Snimcima sa kamera 9.decembra 2020. godine u 8.22 sati na kamerama koje se nalaze na uglu ulica Obalskih radnika i Radničke ulice utvrđeno je kako Ljepoja izlazi iz automobila koji je u vlasništvu sestre Ljepojine žene, a pet minuta kasnije ulazi u taksi kojim se udaljava Radničkom ka gradu, nakon čega se na sigurnosnim kamerama GSP pogon Kosmaj u 8.36 uočava dolazak taksija.

U 8.50 sati na ovaj parking stiže Dejan Tešić kako bi se našao Ljepojom kojem je "trebalo da proda blindirani automobil”. Kamera je snimila njihov pozdrav, a potom i ulazak u vozilo. Odatle su se uputili ka Ritopeku, a u vikendicu strave su stigli u 9.17 ujutru što su zabeležile kamere sa kuće.

Aleksandar Gligorijević Puki

Kako stoji u optužnici Puki se sa braćom Budimir našao kod Hitne pomoći 16. juna prošle godine oko 15 sati kako bi "završili povoljno skank" nakon čega su se odvezli u kuću u Ritopeku. Kojim su putem do tamo otišli nije objašnjeno u optužnici.

(Kurir.rs/Blic)