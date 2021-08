OTAC DEČAKA KOJI JE PROŠLE GODINE SA MAJKOM PAO SA ŠESTOG SPRATA U LAZAREVCU: Ostao je bez noge, bubrega i slezine, ali je ŽIV!

- Najvažnije je da je moj sin živ. Amputirali su mu nogu, izvadili bubreg i slezinu, ali najvažnije je da se oporavlja, sada ima četiri i po godine. Ovako za Kurir priča Nikola T. iz Lazarevca, čije je supruga Aleksandra (29) pre godinu dana pala s terase s detetom u naručju.

Nesrećna žena ostala je na mestu mrtva posle pada sa šestog sprata, dok je mališan s teškim povredama prevezen u bolnicu. Dečak se dugo borio za život. Danas se oporavlja i živi sa ocem.

foto: Ana Paunković

Vratio se osmeh

- Dobro je. Bogu hvala. U bolnici je bio dva meseca, kad se ukazala prilika da budem s njim, i ja sam bio oko mesec dana. Izašli smo iz bolnice i polako se oporavlja. Živ je, a to je najbitnije - kaže Nikola, otac dečaka. On dodaje da je dečaku u bolnici amputirana desna noga, odstranjeni bubreg i slezina. - U martu je dobio protezu za nogu, pa se polako privikavamo na nju. Dešava se da se pomeri i da ga malo nažulja. Dobar je, sluša me. Nasmejan je i srećan kao i svako dete. Zbog njegove situacije ne može u vrtić, ali kad bude bilo vreme za predškolsko, ići će. Sada ima četiri i po godine, ima vremena do tada - kaže otac dečaka.

foto: Ana Paunković

Život je pred njim

Kako je objasnio, dečak pita za majku, ali ne zalaze u detalje. - Pominje mamu, nekako sam mu objasnio da ona ne može da bude s nama, ali mu pokazujem slike. Stručnjaci su mi rekli da je mali i da ne bi trebalo da ga podsećam na te loše trenutke. Život je pred njim i treba da gleda samo pozitivno. Ovako je pozitivan, voli da se druži s decom, ali je to sada malo otežano. Dok se ne navikne na protezu, pa ćemo polako - kaže Nikola koji je pre nekoliko dana dao godišnji pomen supruzi. Prema njegovim rečima, ni danas mu nije jasno kako se tragedija dogodila.

- Niti znam niti mi je neko rekao šta se tačno desilo. Znam da smo uveče normalno pričali. Zaspali smo oko ponoći. Spavao sam kad me je lupanje policajaca na vratima probudilo. Otvorio sam, a oni, naoružani pištoljima, samo su me pitali gde je terasa, pokazao sam im i otrčali su tamo, rekli su mi šta se desilo. Moja supruga i sin su bili dole. Uzeli su mi telefon, kontrolisali i vratili mi ga. Rekli su mi da nema ništa sumnjivo, rekli su ono što već znam, da nemam ništa s tim kobnim padom s terase. Supruga je nastradala na licu mesta, a sinčić prevezen u bolnicu. Bogu hvala da je on sada pored mene - kaže Nikola T.

Porodična tragedija

Podsetimo, tragedija se dogodila 21. avgusta prošle godine, kad je Aleksandra E. (29) zajedno sa sinom pala s terase svog stana na šestom spratu. Aleksandra je od zadobijenih povreda odmah preminula, dok je njen i Nikolin sinčić s teškim povredama prevezen u Urgentni centar, gde je hitno operisan. Sledećeg dana, s teškim povredama glave, abdomena i unutrašnjih organa, prebačen je u Univerzitetsku dečju kliniku na dalje lečenje. U bolnici je bio dva meseca, od toga je mesec dana s njim bio i otac.

Aleksandrina tetka Nikad ne bi naudila sebi Svi koji su poznavali Aleksandru tada su rekli da ona ne bi digla ruku na sebe niti na sina i da je tragedija najverovatnije splet nesrećnih okolnosti. - Ona nije imala samoubilačkih ideja i nagona. Otac joj je mlad preminuo, možda je baš zato odlučila da se bori i pomaže ljudima. Ne verujem da se ubila, a kamoli da detetu oduzme život. Stradala je kao požrtvovana majka, da bi spasla svoje dete. Sina je volela više od sebe, i to je i dokazala. Verovatno je iz kupatila istrčala kad je videla da sinčić ide na terasu - rekla je tada tetka nastradale žene.

Kurir.rs/Jelena Rafailović/ foto privatna arhiva