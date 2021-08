POTRAGA ZA VUKOTIĆEM JOŠ TRAJE, GDE SE KRIJE GLAVNI ŠKALJARAC? Planirao ubistvo Velje i Mareta, evo u čemu je još učestvovao

Policija i dalje traga za Kotoraninom Jovanom Vukotićem zbog sumnje da je podstrekavao na ubistva Beograđana Veljka Belivuka zvanog Velja Nevolja i Marka Miljkovića, saopšteno je nezvanično.

Prema istim informacijama, za navodnim vođom škaljarskog kriminalnog klana, službenici Uprave policije tragaju na teritoriji Crne Gore, nakon čega će za njim biti raspisana međunarodna poternica.

Sagovornik je rekao je da je osim podstrkavanja na ubistvo, Vukotić osumnjičen i da je počinio krivično delo - stvaranje kriminalne organizacije.

U Podgorici, Kotoru i Cetinju prekjuče su pretresani objekti u vlasništvu Vukotića, a to je učinjeno na zahtev Specijalnog državnog tužilaštva.

Navodno, tokom pretresa nije pronađeno ništa što bi bilo od koristi istražiteljima.

foto: Privatna Arhiva

- Pretresi su obavljeni na četiri lokacije: dva u Kotoru, jedan u mestu Čevo, nadomak Cetinja i jedan u Podgorici. Pretresi su obavljeni po odobrenju sudije za istragu Višeg suda u Podgorici Radomira Ivanovića, a na inicijativu Specijalnog državnog tužilaštva koje preduzima krivične radnje u cilju provere da li je Vukotić sumnjiv za dva krivična dela i to: podstrekavanje na ubistvo i stvaranje kriminalne organizacije - saopšteno je nezvanično iz istrage.

Zbog planiranja ubistva Belivuka i Miljkovića, Specijalno državno tužilaštvo (SDT) početkom jula podiglo je optužnicu protiv protiv Janka Vukadinovića, Mila Jovanovića (34), Radovana Stanišića (35), Almire Mujahodžić (21), Momčića Milića (40) i Dušana Ivanovića (41).

- Ti lagano, ka’ da nije tvoj posao, na 5-6 metara, pa onda u dva skoka mu priđeš, metak u glavu i puni sprint na auto, pun gas... Tu niko neće imati vremena od trenutka pucanja dok istrčiš napolje da potegne pištolj. Obavezno pancir obuci, pa i njega zapali - poruka je koju je navodno tridesetjednogodišnji Vukadinović napisao zaštićenom svedoku Kamenku Kuču, kada su planirali ubistvo Beograđana.

Ta poruka deo je spisa SDT-a, koje je početkom jula Višem sudu dostavilo na ocenu i potvrđivanje optužnice protiv višečlane kriminalne grupe...

Likvidacije Belivuka, Miljkovića, ali Slobodana Kašćelana, kako je ranije saopšteno, hapšenjem osumnjičeniih spriječili su inspektori tadašnjeg Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

foto: Zorana Jevtić

Belivuk i Miljković tada su bili u posjeti vosokopozicioniranom članu kavačkog kriminalnog klana Radoju Zviceru, a napad na njih trebalo je da se odigra pri njihovom povratku, na aerodromu.

U optužnici piše da je Vukadinović zaštićenom svedoku rekao i da je ubistvo "neprijatelja" na tivatskom aerodromu opasan posao, ali da neće zaboraviti ni njega ni njegovu familiju nakon što to izvrši.

- Vukadinović navodi da je cifra za to pola miliona eura u kešu, plus roba i razne kombinacije. Na navedene poruke Kamenko pita ko je vozač, da li je siguran i da mu treba nešto novca unapred da bi ostavio porodici, te saopštava Vukadinoviću da mu još niko nije donosio oružje. Vukadinović odgovara da sve razume, da je čudo odraditi ubistvo i da neće ostaviti ni njega ni njegovu familiju. Takođe, Vukadinović navodi da je to ponuda i da stoje iza njega, te da Kamenko to može odraditi lagano - piše u optužnici.

Navodno, taj Podgoričanin rekao mu je i da će, ako padne, njegovoj kući odneti od 500.000 do 700.000 evra.

(Kurir.rs/Vijesti)