PORODICA BUDA BANANE VEĆ POVEZIVANA S MAFIJOM: Uhapšenom crnogorskom biznismenu IZREŠETALI bratanca škaljarca i kidnapovali brata!

Rekordna zaplena u Crnoj Gori od tonu i 400 kilograma kokaina, koji je bio skriven u tovaru banana, navodno je pripadao škaljarskom klanu, piše crnogorski portal Borba, uz napomenu da je uhapšeni vlasnik magacina, trgovac voćem Budimir Budo Krstović (66), inače stric Igora Krstovića, pripadnika škaljaraca, koji je ranjen prošle godine u Podgorici!

U tajnoj akciji "187", koju je pokrenula crnogorska policija čim je stigla dojava o rekordnoj pošiljci koja treba da stigne u luku Bar, pored Buda Krstovića uhapšena je i njegova ćerku Marina (27). Ocu i ćerki određeno je zadržavanje do 72 sata, a oboje su na saslušanju negirali krivično delo koje im se stavlja na teret, a to je neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.Ruta ove vredne pošiljke iz Argentine stigla je u luku Bar 24. avgusta brodom "MSC Charlotte".

- Kada istražitelji zaplene tovar droge, nastaju veliki problemi unutar kriminalne organizacije koja ga je naručila. Neko uvek mora da odgovara zato se droga nije našla kod naručioca, nego kod policije - objašnjava on i dodaje da zbog gubitka droge nastaju i ratovi.

- Kokain koji je zaplenjen, navodno pripada škaljarskom kriminalnom klanu. Tovar droge išao je ustaljenom rutom u specijalnom kontejneru, sakriven u pošiljci banana. Stigao iz Južne Amerike, odnosno Argentine - prenose mediji i dodaju da je brod pre nego što je stigao u crnogorsku luku uplovio u luku Kopar.

- "MSC Charlotte" je mali - fider brod, koji iz italijanske luke Đoja Tauro preuzima kontejnere pristigle s dalekih destinacija i razvozi ih Jadranskim i Egejskim morem. Kada je pod zastavom Liberije uplovio u Bar, crnogorski policajci i carinici već su imali operativnu informaciju da u paketima banana nije samo voće, ali su ovog puta odlučili da teret prate do kraja. Istražitelji su dozvolili da brod napusti carinsku zonu i napravili strategiju kako da se dokopaju šefa ovog tovara.

- Iako je skener pokazao da u nekoliko redova paketa nisu banane, a sistemi analize rizika izdvajali pošiljku na detaljnu kontrolu, carinici su namerno zažmurili i pošiljka je propuštena - navode mediji i dodaju da je kamion s bananama u Podgorici, takođe, prošao sve kontrole. Sumnja se da je neko dojavio naručiocu da ne dolazi po vredan tovar.

- Ipak, zahvaljujući policijskim informacijama, kanal je presečen odmah na Malti. Zaplenjeno je rekordnih 740 kilograma kokaina koji bi prema procenama uličnom prodajom doneo 100 miliona evra, a kontejner u kojem je droga nađena bio je na putu iz Ekvadora ka Sloveniji - preneo je tada Times of Malta.

- Naručilac je očigledno znao šta mu se sprema, pa je policija mogla da uhapsi jedino vlasnike hangara u kojem je droga skladištena. Teretnjak u kojem su smeštene banane i droga vredna nekoliko stotina miliona evra, odveo ih je do zetskog sela Mojanovići, gde su 26. avgusta uveče uhapšeni otac i ćerka - prenose crnogorski mediji. Paketi droge smeštenu među bananama imali su oznake kovid i egzit.

Rafal na bratanca

Inače, uhapšeni Budo Krstović je stric Igora Krstovića, pripadnika škaljarskog kriminalnog klana iz Kotora.

- Igor je ranjen 28. januara prošle godine u Podgorici, u naselju Zeta. Krstović je imao 27 rana od metaka u rukama i nogama. Prvo je bio u bolnici u Pogdorici, a potom je prebačen na kliniku u nemački Hanover. Bolnici u Hanoveru je platio troškove lečenja od 100.000 evra, ali su vlasti pokrajine Donja Saksonija posumnjale da novac kojim je platio bolnički tretman potiče iz ilegalnih poslova - kaže izvor i dodaje:

- Tada je napravio totalnu pometnju u Nemačkoj, a danima se pisalo o tome: "Kako je moguće da policija čuva kriminalca i njegovu ženu, a da pritom privatna klinika na kojoj leži uzima prljavi novac". Krstović je nakon dve burne nedelje iz Hanovera prebačen na lečenje u Tursku.

Poslovanje Bude Krstovića

Firme u Podgorici i Novoj Pazovi

Uhapšeni Budimir Budo Krstovič do do 2019. godine bio je izvršni direktor podgoričke firme "San Francisko" registrovane za uvoz voca i povrća koja je sada u stečaju. Krstović, prema istraživanju Insajdera, povezan sa firmom "Fruit World", koja je registrovana u Novoj Pazovi, a kao osnovna delatnost navodi se trgovina voćem i povrćem. Na zgradi firme koja se nalazi u Novoj Pazovi istaknuta su oba naziva firmi - i "San Francisko" i "Fruit World", piše Insajder. Vlasnik firme "Fruit World" je do maja 2015. godine bila Zorica Krstović, a zakonski zastupnik upravo Budimir Krstović. Sada je ova kompanija zvanično u vlasništvu Vedrenka Mrkića, dok je zakonski zastupnik Borko Mirotić. Budimir Krstović u Srbiji je bio vlasnik i firmi "Beoplus KBO" i "KB Agencije"