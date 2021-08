SUPRUGA UBIJENOG LJUBOMIRA (45) NEUTEŠNA: Moj Ljuba je bio na pogrešnom mestu u pogrešno vreme! Sada će deca da rastu bez oca

Ne znam da li je moj suprug Ljubomir (45) poznavao V. L., koji je osumnjičen za njegovo ubistvo, 13 godina smo zajedno i nikada mi nije spomenuo njegovo ime. Mislim da se tog trenutka samo našao na pogrešnom mestu i u pogrešno vreme.

Ovako govori supruga ubijenog Ljubomira čije telo je pronađeno u petak oko 18 sati u naselju Kamenjar u Sremskoj Mitrovici.

Neutešna žena svedoči i da su poslednji koji su viđeni da su bili sa Ljubomirom muškarac V. L., za kojim policija i dalje traga i ženska osoba N. K., koja je uhapšena u subotu ujutro.

Čim je prijavila suprugov nestanak policiji, kaže da je sve vreme naslućivala da mu se nešto desilo.

- On je otišao u četvrtak posle podne i pio je ispred prodavnice sa još dva prijatelja. Naišao je taj V. L. i on se zakačio sa jednim od njegovih prijatelja, a moj Ljubomir ih je smirivao da ne dođe do tuče - tihim glasom, jedva izgovara reči majka troje dece.

foto: Printscreen/Facebook

Kako kaže, posle je čula od očevidaca da je njen suprug otišao kod V. L., jer ga je on pozvao na još koje piće.

- Šta se tamo desilo, to znaju samo oni koji su bili, a ja znam da moga čoveka neću vratiti u život i da će ova deca rasti bez oca - uplakano nastavlja Ljubomirova supruga.

Telo Trnića pronađeno je naselju Kamenjar u sivom automobilu "golf 5", ispred zgrade u kojoj živi N. K., a koja se dovodi u vezu sa osumnjičenim muškarcem V. L.

Kako je rekla porodica ubijenog Trnića, telo je pronađeno umotano u tepih u gepeku automobila, a Ljubomir je prebijen i izboden.

- Niko ne može da kaže šta je motiv ubistva. Za tog V. L. smo čuli da je nedavno izašao iz zatvora, a robijao je zbog ubistva, da je konfliktna ličnost, sklon uživanju narkotika, da podvodi svoju devojku. Moj zet je bio lakoveran i to ga je koštalo života - govori Ljubomirova tašta.

Prijatelji koji su poznavali Ljubomira kažu da su od onog trenutka kada se nije vratio kući posumnjali da mu se nešto desilo, ali nisu ni slutili da je baš ono najgore.

Operativni rad u toku

Iz Policijske uprave Sremska Mitrovica rečeno je da je operativni rad u toku. Više informacija, kažu, "ne mogu da daju ovom trenutku u vezi sa ovim slučajem".

(Kurir.rs/Novosti)