SUPRUGU KRVNIČKI TUKAO MOTKOM, POLOMIO JOJ KOSTI, OTPALO JOJ UVO: Ona je majka četvoro maloletne dece, najmlađe je beba

Goran V. (30) iz mesta Zablaće kod Čačka, uhapšen je zbog sumnje da je pijan brutalno pretukao suprugu N. V. sa kojom ima četvoro dece. Nesrećna žena je sa teškim povredama prebačena u bolnicu i lekari se bore za njen život.

Goran koji je inače imao zabranu prolaska supruzi zbog nasilja u porodici, krvnički je pretukao suprugu u noći izmedu nedelje i ponedeljka. On je nago telo žene koju je udarao motkom sa ekerom, grizao i otkinuo joj uvo, u polunesvesti odneo i bacio pored kontejnera!

Goranova majka Stoja kaže da se napad dogodio oko tri sata iza ponoći, nakon što su se supružnici vratili sa svadbe.

- Bili su na veselju, a kada su došli počela je svađa i tuča. Brutalno ju je tukao, bio je u vidno pijanom stanju. Bilo je strašno, u pokušaju da zaštitim snaju i ja sam zadobila više udaraca po licu i telu - priča Stoja i dodaje da se moli Bogu da joj snaja preživi:

- Tukao je i ranije na moje oči. Kada sam god prišla da je branim, on je i mene tukao. I pored tga što je bio nasilan, nastavili su da žive zajedno jer imaju četvoro dece. Iz tog razloga sam gledala da se ne mešam u njihov brak. Sasvim je sigurno da je Goran psihički nestabilna ličnost bez obzira na alkohol. Ja imam još jednog sina invalida ne znam kako ću da se izborim s njima - kaže očajna Stoja.

Šokirani policajci

Goran inače ima debeo krivični dosije. Za nasilje u porodici je kažnjavan nekoliko puta, a osuđivan je i zbog nelegalnog posedovanja oružja. Inspektori koji su radili uviđaj, kažu da ovakav slučaj prebijanja, nije zabeležen u analima čačanske policije.

- Reč je o ekstremnom obliku nasilja u porodici i to stoji jasno navedeno u izveštaju koji je dostavljen tužiocu. Po prijavama iz te porodice, inače pozivala nas je sadašnja žrtva, mi smo postupali mnogo puta. Svaka naša intervencija je zavedena i prosleđena tužilaštvu. Iako sam se za ove godine rada u policiji nagledao svega, ovakav slučaj nisam imao. Žena je bila potpuno izubijana, od eksera na motki, a bila je sva izujedana po celom telu. Krvava, bez uha, polomljenih rebara i kostiju. Potpuno izobličena... Tako prebijenu našli smo je bačenu kod kontejnera - kaže naš izvor iz policije. .

Nije imala gde

Kako saznajemo od komšija, Goran V. je sve vreme živeo u istoj kuci sa žrtvom nasilja.

- Cela porodica je problematična. Policija ne izbija iz njihovog dvorišta, ali ne stčiemo utisak da se nešto promenilo u korist žrtava. Svekrva žrtve je godinama trpela batine od pokojnog muža. Medutim, batine je nakon toga dobijala i od sina, za koga znamo da je problematičan i da maltretira celu porodicu - priča komšija i dodaje da je i sam, anonimno zvao policiju kada iz pravca te kuće čuo jauke i plač dece.

Nasilnik sa žrtvom iz braka ima četvoro maloletne dece. Upućeni tvrde da su upravo deca bila kočnica majci da napusti zlostavljača.

- Ona jednostavno nije imala gde da ode. U sigurnoj kuci je bila nekoliko puta, zajedno sa njom su išla i deca. Ona nema dobra iskustva odatle, jer svaki put kada se vraćala, tortura je bila sve veća. Nije mogla da se vrati ni u roditeljski dom. Uverena sam da nije smela da prijavi kršenje mere zabrane prilaska, jer je bila sama, bespomocna i bez podrške institucija. Nasilnik je posle svakog pritvora i svih mera i dalje najopuštenije živeo sa njima. Strahovala je da muž ne naudi deci - ispričala je dalja rođaka porodice.

Kaže da rodbina nije reagovala jer su "gledali svoja posla, ne želeci da rizikuju sukob sa familijom".

Komšije kažu da Goran i žena imaju četvoro dece, dve ćerke koje su starije i dva sina: - Najstarija devojčica ima šest godina, a najmlađi sin oko godinu dana.

Tri krivična dela

Nesrećna žena je zadobila brojne povrede, polomljena su joj rebra, ima unutrašnje krvarenje i brojne podlive i posekotine po citavom telu. Nalazi se i dalje na odeljenju intenzivne nege bolnice u Čačku, jer su lekari sumnjali da bi preživela transport do u KC u Kragujevcu. Lekari se i dalje bore za njen život. Tužilac Jasmina Lazovic juče je osumnjicenom za brutalno nasilje odredila meru zadržavanja u pritvoru do 48 sati. Goranu V. se na teret stavljaju tri krivična dela, dva u slučaju prebijanja supruge i majke i treće kršenje mere zabrane pirilaska supruzi zbog ranije počinjenog dela nasilja u porodici, odnosno nasilja koje je vršio nad suprugom.

Pre dva meseca od jezivog napada koji se dogodio takođe u selu Zablaće kod Čačka, kada je R. K. (44) krvnički nožem izbo trudnu suprugu Danijelu (30), isekao po rukama njihovog sina (11), pa se potom obesio, a selo je uznemirio novi užas. - Ne mogu da verujem još nismo zaboravili tragediju kada je nedavno komšija nožem izbo trudnu ženu i sina, a sada inas je zadesila nova nesreća. Naše selo je bilo mirno do pre dva meseca sad kao da se neko zlo uvuklo u njega. Ne znam šta se dešava s ljudima - kaže meštanin.

MEŠTANI U ŠOKU

Kao da su je zveri grizle!

Nesrećnu ženu pronašli su meštani koji su u prvi mah mislili da je reč o đubretu. - Bila je potpuno izubijana, ono što su eskeri napravili po njenom telu je izgledalo kao da su je zveri grizle. Od udarac modro i jezivo telo, ma onako nešto u životu nisam video. To čovek ne može da uradi ljudskom biću, samo monstrum. Šta je zver uradila ženi i to majci njegove dece. Četvoro dece mu je rodila, a on šta uradi - rekaoa je za Kurir jedan od očevidaca i dodao: - Nećete verovati ženi je bilo pokidano uvo, polomljena rebra... Ma ona je krvnički bila izudarana, a živa jadna ko zna kakve je bolove trpela. Hladnoća, smrzla se... Bože dragi onako čovek ni životinju ne bi ostavi da leži.