NOVI DETALJI BRUTALNOG PREBIJANJA KOD ČAČKA: Povređena nikad nije prijavila supruga za kršenje mere zabrane prilaska!

N.V. (29) iz sela Zablaće kod Čačka koju je zverski pretukao suprug Goran V. (30) i otkinuo joj uho drvenom letvom, nikada supruga nije prijavila za kršenje zabrane prilaska, iako ga je redovno prijavljivala za nasilje, tvrdi naš izvor.

Da podsetimo, pre nekoliko dana Goran V. je uhapšen jer je u bolnicu primljena njegova supruga sa izuzetno teškim povredama. On je, kako se sumnja, N.V. tukao letvom, a nasrnuo je i na svoju majku koja je pokušala da snahu zaštiti.

- N.V. koja je i dalje na intenzivnoj nezi Opšte bolnice u Čačku i životno je ugrožena, nikada nije prijavila supruga da je prekršio meru zabrane prilaska, iako ga je prijavljivala za nasilje. On je osuđivan, a u trenutku kada je ženu unakazio od batina imao je aktivnu meru zabrane prilaska - kaže izvor. Zakon definiše da onaj ko prekrši meru zabrane prilaska automatski dobila zatvor od 30 dana.

- Za ovo krično delo, prema Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, predviđena je kazna zatvora od dve do 10 godina, i to samo za nasilje koje je počinio nad suprugom, dok je za napad na majku zaprećena kazna zatvora od šest meseci do pet godina, a za kršenje mere zabrane prilaska od tri meseca do tri godine. Osuđeni po ovim osnovama nemaju pravo na uslovni otpust - rekao je izvor.

Da podsetimo, Goranu V. određen je pritvor do 30 dana.

Kurir.rs/ D.Č.