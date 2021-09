KUMA ZVAO NA SLAVU, PA GA ZAKLAO ZA STOLOM! Stravična istorija zločina u porodici Gorana koji je KRVNIČKI PREMLATIO suprugu

- Moj svekar je bio zao čovek i svi ispaštamo zbog toga. Pričali su mi da je kuma zvao na slavu i da ga je zaklao za stolom. Bio je na robiji 12 godina, to je bilo pedesetih godina prošlog veka. A i kada se vratio s robije, činio je zla, da su im meštani gotovo rasturili kuću.

foto: Nikola Anđić

Imao je tri sina i jedan od njih ga je i ubio, ali to nije moj pokojni suprug. Svi su generacijski tukli žene, pa sam dočekala i da me sin bije. Nema u ovoj familiji ništa dobro. Drugi sin mi je nesposoban. Ðavo je došao po svoje - kaže nesrećna žena.

Majka monstruma koji je ovakvo zlo počinio kaže za Kurir da ovo ne može da mu oprosti.

foto: Nikola Anđić

- Gledao je godinama kako me njegov otac tuče, branio me i bio moja desna ruka i nada u bolje sutra. Sve je srušio. Trideset godina trpim nasilje, prvo od njegovog oca, a sada sam i od njega dočekala da mi ne da mira. Odgajila sam ga od kilo mesa. Nema opraštanja dokle god se potpuno ne promeni, ako je to uopšte moguće.

Kurir.rs/J.R.