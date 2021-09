EKSPRESNO UHAPŠEN MUŠKARAC KOJI SE SAMOZADOVOLJAVAO U PARKU U RAKOVICI: Hrabre devojčice koje je gledao ga prijavile policije!

M. Z. (40) uhapšen je sinoć oko 21 sat brzom intervencijom policajaca PS Rakovica zbog sumnje da je vršio nedozvoljene polne radnje u praku u blizini Ulice pilota Mihajla Petrovića u Rakovici, u kom su bile maloletne devojčice sa drugovima.

Kako nezvanično saznajemo M.Z. je uhapšen nakon prijave maloletnih devojčica.

- Dve devojčice starosti od 15 godina bile su sa još dva svoja vršnjaka i jedanim punoletnim mladićem. M.Z je bio na oko 10 metara udaljen od njih. Sedeo je prvo na klupi, a potom je ustao okrenuo se prema devojčicama otkopčao pantalone i gledajući u njih počeo da se samozadovoljava. Jedna od uplašenih devojčica odmah je zvala policiju - objašnjava izvor Kurira upoznat sa slučajem.

On dodaje da je manijak kada je čuo ili naslutio da deca zovu policiju pokušao da pobegne.

- Srećom deca su znala tačno do detalja da opišu muškarca, kao i šta je imao na sebi, te je u blizini parka uhapšen. Na teret mu se stavlja krivično delo nedozvoljene polne radnje, ali kako sam čuo on je policiji poznat od ranije. Ono što me je začudilo jeste da je on, na predlog tužilaštva da mu se prijava piše u redovnom postupku odmah pušten na slobodu - kaže naš sagovornik koji je ovom prilikom želeo da pohvali reakciju dece koja su odreagovala na najbolji mogući način i u nevolji se obratila ljudima koji su tu da nas čuvaju.

Kako nezvanično saznajemo M.Z je poznat policiji od ranije po drugim krivičnim delima.

