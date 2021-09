UBIĆU TE, ŠTA ME PROZIVAŠ: Novi detalji iskaza Gage Antonijevića u Tužilaštvu povodom sukoba sa Draganom Bjelogrlićem

Sukob glumca Dragana Bjelogrlića i reditelja Predraga Gage Antonijevića obeležio je protekle Filmske susrete u Nišu, a kreator ostvarenja "Dara iz Jasenovca" u niškom Osnovnom sudu na saslušanju je rekao da ničim nije izazvao incident u kome je fizički napadnut, što su i kamere hotela "Ambasador" zabeležile.

Incident se dogodio u lobi baru 23. avgusta oko 4,00 ujutru kada su sedeli za različitim stolovima. Tada je Bjelogrlić ustao, zaobišao sve stolove i žardinjere da bi izudarao Antonijevića. Taj sukob između njih dvojice je počeo još pre godinu dana kada je iz nekih fondova trebalo podeliti novac.

- Sedeo sam sa prijateljima nekim kada sam krajičkom oka video da mi prilazi neko s moje desne strane. Mislio sam da je konobar. Onda sam osetio jak udarac u lice i kada sam se naslonio tes sam tada video da je reč o osumnjičenom. Nisam znao kako da se odbranim, pa sam nogom hteo da ga odgurnem jer zbog zdravstvenih problema nisam uspeo da ustanem. On je nastavio da me udara, a pošto je pogledao ka stolu gde je bila čaša, ja sam je nekako dohvatio i bacio u stranu. Dok me je udarao izgovorio je niz uvreda kao "Ubiću te, šta me prozivaš" i slično - rekao je u sudu Antonijević, a detalji tuče se vide na snimku.

