ZAJEČARAC KRVNIČKI UBIJEN SA 40 UBODA NOŽEM: Vlasnik butika i menjačnice stradao zbog duga?

Zaječarac Slobodan Stanojev (60) mučki je ubijen 1. septembra u ataru obližnjeg sela Borovac, a zatim je njegovo telo bačeno ispod mosta Belog Timoka u tom selu i prekriveno slamom i granjem. Obdukcija je pokazala da je ubistvo izvršeno oštrim predmetom, najverovatnije nožem, i to sa više od 40 uboda po celom telu.

Zaječarac Branislav Ristić (38) je osumnjičen za ovo ubistvo. On se na saslušanju branio ćutanjem, a Više javno tužilaštvo mu je odredilo pritvor do 30 dana, tako da se on sada nalazi iza rešetaka.

Kako saznajemo, motiv ubistva je bio novac.

- Prema dosadašnjim informacijama, očigledno je da je osumnjičeni Ristić dugovao novac Stanojevu. Njih dvojica su tog kobnog dana viđeni kako kolima odlaze u selo Borovac. U Borovcu uhapšeni Ristić ima kuću, a razlog zbog čega su njih dvojica krenuli tamo za sada je nepoznat - saznajemo nezvanično od nadležnih.

U Zaječaru meštani govore kako je Ristić na ime duga želeo da Stanojevu umesto novca da svoju kuću u Borovcu, pa su otišli tamo zajedno da bi krvnički ubijen Stanojev video da li mu odgovara ta kuća.

Međutim, za sada nema zvanične potvrde ove priče.

Zaječarci su užasnuti ovom tragedijom u koju još ne mogu da poveruju. Slobodana Stanojeva su mnogi poznavali, ili znali iz viđenja, jer je u centru grada imao menjačnicu i butik.

(Kurir.rs/S.B.)