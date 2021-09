TAJNE PORUKE RADE (41) IZ BEČA I ZORANA MARJANOVIĆA: Ovo je dokaz da su bili veoma bliski!

Radmila Rada Matić (41), koja je preminula prošlog petka, a sa kojom se navodno Zoran Marjanović dopisivao 23 dana nakon ubistva pevačice Jelene Krsmanović Marjanović, u nekoliko navrata potvrdila je i priložila prepisku između nje i Zorana.

Inače, ona je bila jedna od retkih koja mu je u danima nakon ubistva pružala podršku.

Kako je Radmila govorila 2016. godine gostujući na TV Pinku, smatrala je da je u Jelenino ubistvo umešana sekta.

Nakon toga, govorila je i javno obelodanilo eksplicitne poruke sa Zoranom Marjanovićem.

- Ja sam s njim stupila u vezu, napisla sam mu preko fejsbuka vrlo ružnu poruku, u smisilu kako si mogao. On mi tada nije odogovrio, samo je pročitao. Posle nekoliko dana, kada je Kurir objavio da je ubica pronađen obešen, pokajala sam se, i onda sam Zoranu napisala još jednu poruku.

On mi je odgovorio posle par minuta, da mu je drago što još ima dobrih ljudi. Bilo mu je drago što se javio neko ko mu misli dobro.Posle mi je poslao sliku sa ćerkom Janom, pa sam znala da je to pravi profil. Čevrtog maja smo počeli komunikaciju, mesec dana posle ubistva. Sedmog maja smo je nastavili preko Vajbera, kaže Radmila.

- Nisam znala da ćemo nastaviti da se dopisujemo, nisam tada imala nikakv plan, ni nameru. Policija nije imala nikakve veze s tim. Ispalo je sasvim slučajno. Nisam očekivala da će se to nastaviti. Njemu je bilo do pisanja, meni nije. Svakog dana sam razmišlalja da prekinem, rekla je Marićeva i navela da mu je pisala da veruje da nije kriv, i da će se to dokazati.

