OPASNI NIŠLIJA UHAPŠEN U SOLUNU: Čovek DUH kao maloletnik ubio dečka, a nekoliko godina kasnije izrešetao vlasnika kafića!

Srpski državljanin koji je uhapšen u Solunu po Interpolovoj poternici Milan Konstantinović (39), zvani Mimi, iz Niša, u svom dosijeu ima čak 41 krivično delo, među kojima su ubistvo, pokušaj ubistva, trgovina drogom, razbojništva i krađe. Grčka policija, kako je Kurir pisao, označila ga je kao opasnog, nasilnog i verovatno naoružanog, i izdala upozorenje policajcima da budu posebno obazrivi prilikom njegovog hapšenja, a grčki mediji prozvali su ga "duhom iz Srbije".

Lažna dokumenta

- Poternica za njim raspisana je 2015. zbog presude kojom je zbog šverca narkotika osuđen na četiri i po godine zatvora. Kod njega je, kako je utvrđeno 2014, pronađeno pola kilograma heroina spremnog za prodaju - potvrđeno je za Kurir.

Konstantinović je uhapšen u predgrađu Soluna pošto je srpska policija javila grčkim kolegama da se ovaj opasan begunac najverovatnije skriva u okolini grada. Prilikom hapšenja, sa njim je navodno bila i njegova devojka, državljanka Srbije (29).

Izručenje Stiže u Srbiju Milan Konstantinović je posle hapšenja priveden Apelacionom tužilaštvu u Solunu. - Pokrenut je postupak njegovog izručenja Srbiji, koja je za njim i raspisala poternicu - preneli su grčki mediji. Identitet devojke koja je živela sa Konstantinovićem i kojoj je takođe obezbedio lažna dokumenta zasad nije saopšten. I ona je, podsetimo, privedena u velikoj akciji policije.

foto: Grčka policija

- U utorak, oko podneva, prišli su mu policajci i tražili mu da se legitimiše. On je izvadio i pokazao falsifikovani bugarski pasoš - potvrdila je policija. Utvrđeno je da je reč o opasnom beguncu, koji je najverovatnije godinama živeo u Grčkoj i koristio različite lažne dokumente. Falsifikovani pasoš imala je i njegova devojka, a u poslednjem stanu koji su koristili nađeno je još ličnih karata za koje su vlasnici prijavili da su izgubljene.

- Tokom pretresa kuće u kojoj su živeli pronađeni su mobilni telefoni, 21,3 grama kanabisa, lične karte, kao i 2.150 evra i potvrda o registraciji u zemlji Evropske unije - navela je grčka policija i otkrila da je srpski begunac imao i dva registrovana automobila.

- Uspeo je da otvori čak i račune u bankama, koristio je grčke brojeve telefona i često menjao identitet, kao pravi profesionalac - zaključili su grčki mediji.

Krcat dosije

Konstantinović je u Srbiji prvi put osuđen kao maloletnik, i to za ubistvo.

- Kao tinejdžer je ranio sugrađanina B. A., koji je preminuo. Nekoliko godina kasnije, 2003, pokušao je da ubije vlasnika niškog kafića "Doga", i to samo zbog toga što on nije njemu i njegovim prijateljima dozvolio da uđu u lokal koji je bio prepun. Došlo je do prepirke i grupa mladića je otišla, ali su se vratili pola sata kasnije. Vlasnik lokala Dejan M. stajao je ispred, kada je Konstantinović zapucao.

Pogodio ga je u grudi i stomak, jedan hitac mu je završio tik pored srca i lekari su jedva uspeli da ga spasu - priča izvor Kurira i dodaje da je uhapšeni "čovek duh" i tada pobegao iz Srbije i da je uhapšen pet godina kasnije u Nemačkoj i u junu 2008. izručen Srbiji.

Kurir.rs/Jelena Spasić