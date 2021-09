PRENESI ŠUCI DA NIŠTA NE PREDUZIMAJU: Ovako je Arkan mesecima slao TAJNE PORUKE iz hrvatskog zatvora CEDULJA I ZA NAVIJAČE ZVEZDE

Željko Ražnatović Arkan oslobođen je iz hrvatskog zatvora čim je počeo rat i to nakon direktnog dogovora tadašnjih lidera Srba i Hrvata Slobodana Miloševića i Franje Tuđmana.

Tako tvrdi dugogodišnji Ražnatovićev prijatelj i bliski saradnik Tome Avramski koji je navodno sve vreme komunicirao sa Arkanom tajnim porukama iz zatvora.

Ražnatović je uhapšen u Dvoru na Uni, podsetimo, zajedno sa pet osoba srpske nacionalnosti za Dan republike 1990. godine. Osuđen je na pet godina zatvora zbog navodnog pripremanja oružane pobune, ali je oslobođen posle nepunih sedam meseci.

- Kad je Željko pao u zatvor sve vreme dok ga nije bilo u Beogradu ja sam pokrivao njegove račune. Dok je bio u zatvoru bio sam jedini čovek sa kojim je komunicirao. Željko nikad nije pušio i ne mogu da shvatim da hrvatske službe to nisu znale. Ja bih spakovao cedulju u paklu "marlbora" i dao njegovom advokatu da mu odnese. Posle je Željko preko advokata meni slao poruku. Poslao mi je ukupno četiri i ono što mi je rekao, ja sam to uradio - rekao je Avramski u jednoj emisiji i dodao da je Arkan uhapšen nakon što je uhvaćen jedan od njihovih ljudi koji ga je "prodao Hrvatskoj".

Avramski tvrdi da je oslobađanje Arkana uticao i tadašnji hrvatski ministar policije Josip Bojkovac.

- A kako je Željko izašao iz zatvora? Njegov kum je bio Josip Bojkovac, ministar policije u Hrvatskoj, on je Željka krstio. To mi je rekao general Jovo Popović, koji je bio prijatelj Željkovog oca, pukovnika Veljka Ražnatovića. Kad se Željko rodio u Brežicama, pošto njegov otac nije bio tu trenutno, jer je bio negde po zadatku, general Jovo Popović je izveo iz bolnice Željka i njegovu majku Slavku. Tako da je on meni lično ispričao da je Bojkovac krstio Željka. Kasnije mi je i sam Željko potvrdio da je to istina. Sad složite priču kako su njega pustili iz zatvora kad mu je kum bio ministar hrvatske policije - navodi Avramski.

Arkan je iz zatvora slao poruke i navijačima Zvezde.

- Na poslednjoj poruci iz zatvora koje sam dobio od Željka pisalo je da će ga pustiti i da je to direktan dogovor Miloševića i Tuđmana. Željko mi je poručio da to prenesem Šuci i navijačima da ništa ne preduzimaju na stadionu. Napisao je da će sve biti u redu i da će ga pustiti - rekao je Avramski.

(Kurir.rs)