BRANIO BIH VELJU NEVOLJU ZA DOBAR HONORAR: Ugledni advokat Toma Fila u karijeri odbio odbranu u samo 2 jeziva slučaja

Javnost još nije saznala imena svih advokata odbrane u predmetu protiv Veljka Belikvuka poznatijeg kao Velja Nevolja i njegove grupe od još 29 optuženih za najmonstruoznije zločine.

Čak ni poznati srpski advokat Toma Fila, koji je u svojoj višedecenijskoj karijeri branio mnoge optužene za najteža krivična dela, nije siguran da bi prihvatio odbranu Veljka Belivuka i pripadnika njegove zločinačke družine.

Ubistva za koja Tužilaštvo za organizovani kriminal tereti 30 osoba u slučaju Belivuk, kako kaže Fila, lično su mu veoma gnusna, ali naglašava da bi po kodeksu profesionalne advokatske etike bio dužan da prihvati odbranu.

- Ako me iskreno pitate, ne znam šta bih odlučio, imao bih dilemu. Profesionalna etika kaže da advokat mora da prihvati slučaj bez obzira na to koliko se on njemu lično ne dopadao. Da mi je predmet ponuđen, dobro bih razmislio, a moja odluka, iskreno, zavisila bi od honorara koji bih dobio kad bih prihvatio odbranu - rekao je Fila.

U bogatoj karijeri prema sopstvenim rečima odbio je odbranu u dva slučaja.

Prvi kome je uskratio pomoć bio je čovek u Crnoj Gori koji je silovao devojčicu od šest godina, a zatim je zadavio i zapalio. Drugi je bio silovatelj sopstvene majke u Beogradu. Ti zločini kosili su se sa njegovom ličnom etikom, gnušao ih se i nije želeo da brani u tim slučajevima.

Upitan da li žali kad u karijeri nije bio akter nekog od poznatih medijski propraćenih suđenja, poput onog za ubistvo premijera Zorana Đinđića i da li žali što nije bio branilac Zvezdana Jovanovića, Fila kaže da ne žali ni za čim.

- Da je Zvezdan Jovanović došao kod mene da ga branim pružio bih mu sasvim drugačiju odbranu od one koju je dobio i to sam već izjavljivao. Moja odbrana zasnivala bi se na njegovom priznanju krivice, a ne na negiranju, kako se branio pred sudom. Ne žalim ni za jednim slučajem. Žalim samo onog ko nije bio kriv, a osuđen je - tvrdi Toma Fila.

Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv Veljka Belivuka i Marka Miljkovića i 28 pripadnika njihove kriminalne grupe koja ih tereti za najsvirepija krivična dela.

Suđenje ovoj zločinačkoj kriminalnoj organizaciji još nije zakazano.

(Kurir.rs/24sedam)