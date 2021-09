GLUMICE ĆE JAVNO PRIČATI O GROZOTAMA KOJE IM JE RADIO MIKA ALEKSIĆ: Advokat Tintor otkrio najnovije detalje predstojećeg suđenja

Učitelj glume Miroslav Mika Aleksić, optužen za četiri silovanja, o svojoj krivici izjasniće se 1. oktobra u Višem sudu.

Na pripremnom ročištu Aleksić će odgovoriti na pitanja - da li je razumeo optužnicu i da li priznaje krivicu koja mu se stavlja na teret.

Kako će izgledati pripremno ročište, glavni pretres i suđenje objašnjava Jugoslav Tintor, advokat glumica Milene Radulović i Ive Ilinčić.

MIka Aleksić foto: Printscreen/RTS

- Na pripremnom ročištu biće predsednik veća suda, tužilac, optuženi sa braniocem i advokat oštećenih. Ovog puta nije potrebno prisustvo oštećenih devojaka. Aleksić će 1. oktobra biti upitan da li je razumeo optužnicu i da li se po svim njenim tačkama oseća krivim ili ne.

Da ne dođe do zabune, on tada neće iznositi odbranu već na glavnom pretresu. Inače, na pripremnom ročištu tužilac ima pravo da kaže da li je došao do novih dokaza i da ih predoči. Na pripremnom ročištu iznose se sve nove dokazne radnje - objašnjava Tintor i dodaje da u skladu sa zakonom, ovo ročište će biti zatvoreno za javnost.

Prema optužnici, Aleksić je optužen za četiri krivična dela silovanja, od toga dva u produženom trajanju i pet krivičnih dela polnog uznemiravanja, od čega su dva takođe kvalifikovana u produženom trajanju.

- Milena Radulović i Iva Ilinčić odlučile su da njihovo svedočenje ne bude zatvoreno za javnost. Kao što su skupile snage i hrabrosti da o svemu već govore pred tužiocem, tako će govoriti i pred sudom. Naravno, sve ovo će ponovo biti stresno za žrtve jer ponovo proživljavaju strahotu koja ih je zadesila. Koliko sam obavešten, jedino će maloletna žrtva svedočiti iz posebne prostorije.

Jugoslav Tintor foto: Kurir

Aleksićeva odbrana moći će normalno da joj postavlja pitanja. Za sve njih ponovno svedočenje biće mučno i predstavljaće teret, ali to je potrebno da bi se pravda zadovoljila. Te devojke pokazale su svoju hrabrost i spremnost da svedoče protiv Aleksića i daju snagu svima onima koji se nađu u istoj ili sličnoj situaciji - objašanjava Tintor.

Prema njegovim rečima i iskustvu koje ima u dugogodišnjoj praksi, misli da će suđenje Miroslavu Aleksiću trajati najmanje godinu i po dana.

- Ovo je jedan od složenijih predmeta. Mnogo je oštećenih - tvrdi Tintor.

Ukoliko se dokaže krivica samozvanom profesoru glume preti do 15 godina zatvora.

Inače, klupko užasa počelo je da se odmotava kada je hrabra glumica Milena Radulović u ispovesti otkrila da ju je silovao učitelj glume kada je imala 17 godina. Kako je tada ispričala, to se nije desilo samo jednom. Milena Radulović ispričala je da su ona i nekoliko devojaka, od kojih su neke maloletne, prijavile policiji da ih je silovao ili seksualno uznemiravao.

Milena Radulović foto: ATA Images

- Šest godina sam bila u školi Mike Aleksića kada me je silovao. Imala sam 17 godina. To se nije dogodilo jednom. Ponavljalo se - ispričala je Milena Radulović.

Nakon nje, još jedna hrabra mlada glumica, Iva Ilinčić svedočila je o svom strašnom iskustvu. Kako je rekla, ona nije bila silovaa, ali ju je Aleksić seksualno zlostavljao. Šest godina ona je o tome ćutala.

- Bukvalno nikome nisam rekla. Ni mami, ni tati, ni sestri, ni tadašnjem dečku, sadašnjem... Nikome. Ne znam kako to da objasnim. Stidela sam se, preuzela sam njegovu sramotu, osećala sam se kao saučesnik. Bila sam mala, nisam shvatala da nisam saučesnik, već žrtva jednog izrazito inteligentnog čoveka koji je stalno govorio da me zna u dušu. I stvarno me je znao. On je imao isti sistem sa svakom žrtvom, znao je kako da se približi i koliko god ti kod kuće smišljaš šta ćeš mu reći, sledeći put kada te napadne, plašiš se i vraćaš se, jer ne želiš da izađeš iz svoje grupe... Dokle to ide?

Ne želiš da on misli loše o tebi. Ne želiš da on misli da nisi spremna da uradiš sve za njega. Konstantno postavlja stvari da ti je dao ceo svet na dlanu, ponavlja “ja sam vama potreban, ne vi meni”, a mi kao mantru to slušamo 10 godina - ispričala je Iva Ilinčić.

Iva Ilinčić foto: Stefan Stojanović MONDO

Treća žrtva koja danas ima 20 godina možda je doživela i najveću traumu. Kako je ispričala, nju je Aleksić silovao prvi put kada je imala 18 godina. Posle toga, tvrdi, silovanje se ponavljalo svakog utorka sedam meseci.

Poslednja od devojaka ispovest nam je dala u martu. Ona je praktično i poslednja Aleksićeva žrtva pre nego što je prijavljen policiji i priveden. Devojka koja je insistirala da ostane anonimna tek skoro je napunila 18 godina. Ona nije silovana, već je doživela neprijatnost kada joj je Aleksić rekao da se skine, a zatim je dodirivao. To se dogodilo samo jednom, a ona je odmah odlučila sve da ispriča roditeljima i drugarici.

Viši sud u Beogradu produžio je za još 60 dana pritvor vlasniku škole glume Miroslavu Miki Aleksiću, optuženom da je silovao i polno uznemiravao više polaznica te škole. Pritvor mu je produžen rešenjem od 26. avgusta zbog opasnosti da bi u kratkom roku mogao da ponovi krivično delo, kao i zbog uznemirenja javnosti, a na to rešenje njegova odbrana je izjavila žalbu. O žalbi će odlučivati Apelacioni sud u Beogradu. Aleksić je u pritvoru od hapšenja, 16. januara.