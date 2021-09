ČETVOROČLANA BANDA HARA NOVIM BEOGRADOM Napada starije žene: Mogli su da me udave!

Žitelji Bloka 23 u strahu su od četvoročlane bande koja hara već neko vreme. Razbojnici, među kojima je i jedna devojka, presreću mahom starije žene u podzemnom prolazu kod Sava Centra i otimaju nakit i torbe.

- Nosila sam ranac, odjednom me je napalo svo četvoro u podzemnom prolazu, skinuli su mi ranac sa leđa i pobegli - rekla je preplašena V. T. (63) o neprijatnom susretu sa razbojnicima.

- Nemoćna sam, živim sama, plašim se sada i da izađem iz kuće. Prošle nedelje su me napali na stepeništu u Bloku 23 i strgli mi lančić sa vrata. Nisam jedina, znam još žena koje su napali. Ne znam koliko imaju godina, mladi su, među njima je i jedna devojka, ne znam da li su beskućnici u pitanju, strah me je da se krećem sama. Mogli su da me zadave dok su mi otimali lančić ili ozbiljno da me povrede - rekla je ona.

Jedan od komšija iz Bloka 23 kaže nam da je takođe bio prisutan kada je napadnuta starija žena u podzemnom prolazu, koja je srećom uspela da sačuva svoju torbu jer je on naišao kada je čuo kako doziva u pomoć.

