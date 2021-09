BOŽINOVSKA PROGOVORILA O RAZBIJENOJ NARKO ŽURCI NA KOJOJ JE BIO I NJEN SIN: Testirala sam ga 50 puta na drogu, GRDNE PARE SAM DALA

Miroslav Mirko Šijan (29), sin ubijenog kik-boksera Zorana Šijana i pevačice Goce Božinovske, ponovo je dospeo u žižu javnosti nakon informacije da je sa Nikolom Buhom (28), bratancem Ljubiše Buhe Čumeta, bio na „kokainskoj žurki” u jednom apartmanu na Novom Beogradu.

Prema saopštenju MUP, policija je 1. septembra upala na proslavu u apartman u kojem je bilo 29 osoba, a za neke su imali informaciju da trguju narkoticima. Kod petoro mladih pronađena je manja količina kokaina i „spida”, ali kod Šijana i Buhe nije nađeno ništa, pa su posle davanja izjava pušteni kući.

– To je laž! Kakve kokainske žurke, kakve gluposti? Moj sin nikad nije probao drogu, niti zna ukus toga. Pa ja sam toliko požrtvovana majka da sam ga godinama pratila, rekla je Božinovska i dodala:

Testirala sam ga 50 puta na drogu i uvek je bio negativan! Grdne pare sam dala za to kada bi krenula neka priča o tome. Plaćala sam te testove, a drugi se smejali. Kada se ženio, bacila sam ih. Ceo život mi se kleo i govorio: „Mama, ja nikad nisam probao drogu, niti me to interesuje, mogu da popijem sa društvom.”

I ako su nekog pohapsili, ne znam kakve to veze ima sa Mirkom. Borila sam se toliko godina i zato sam ostala sama, da se izborim da to moja deca ne probaju. Ja mislim da jedini strah ima od toga. Ja sam mu uterala strah u kosti od malih nogu – izjavila je pevačica Goca Božinovska

Poznata pevačica kaže da se njen sin možda slučajno našao u nekom društvu u kojem je možda neko nešto koristio.

– Kao što i ja pevam ceo život, pa sam sedela u društvu i sa doktorima i sa narkomanima, sa ovim i onim… On ne može ni da gleda da li će neko da koristi nešto, protivnik je droge – kategorična je bila Božinovska.

Jedan sagovornik upućen u slučaj hapšenja grupe od 29 osoba u luksuznom apartmanu u Novom Beogradu u kojem je nađena droga rekao je da "Ovo nije prvi put da se u tom apartmanu prave sumnjive žurke. Bilo je tu svega i svačega. Dolazile su mnoge starlete, ali ne moramo da otkrivamo koje. Svi ih znaju sa televizije. Taj stan najviše vole za takve zabave jer unutra imate nekoliko kreveta sa baldahinima, džakuzije, bazen na krovu, svetla... Jasno vam je kako to izgleda.

