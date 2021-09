ADVOKAT OŠTEĆENIH GLUMICA: Mikine žrtve mirno prihvatile Aleksićevo prebacivanje u kućni pritvor!

Advokat Denis Bećirić koji zastupa oštećene glumice u postupku protiv Mike Aleksića, kaže da su oni očekivali da će pritvor biti zamenjen blažom merom.

Aleksić je, da podsetimo, u pritvoru Centralnog zatvora proveo osam meseci, od trenutka hapšenja, a juče je sproveden u kućni pritvor sa nanogicom. Lisice na ruke su mu stavljene u januaru, nakon što ga je glumica Milena Radulović sa još nekoliko devojaka, prijavila za seksualno zlostavljanje.

Aleksić juče prebačen u kućni pritvor foto: Nemanja Nikolić

- Pritvor se ukida kada sud proceni da ne stoje razlozi da osoba bude u njemu, te se zamenjuje blažom merom. To ne menja ništa u vezi sa suđenjem, osim što odbrana sada može malo da kalkuliše jer kada je optuženi u pritvoru, odbrani se u postupku žuri, a kada izađe onda mogu da kalkulišu i postupak može i duže da traje - kaže Bećirić i nastavlja:

- Nama je važno da je sud u startu procenio da je bilo dovoljno osnova sumnje da se odredi pritvor, sada nam je svejedno, jer se suđenje nastavlja bio on u pritvoru ili ne. Od početka smo pričali sa našim klijentkinjama i objasnili im da, u skladu sa višegodišnjom praksom i iskustvom koje imamo, pritvor jednog dana može biti ukinut. One su to tako i prihvatile, jer to nije kazna već mera - objasnio je advokat Bećirić.

Nastavnik glume Miroslav Mika Aleksić, optužen je da je silovao i polno uznemiravao više svojih učenica.

Kurir.rs/ J.I.