TO SU PSIHOPATE, IŽIVLJAVALI SE 4 DANA! Petra su oteli zemunci i priredili mu pakao: ZAMIŠLJAO SAM SVOJU SAHRANU sam bog me spasao

Petar Vasić, majstor borilačkih veština i nekadašnji saborac Đorđa Božovića Giške, komandanta Srpske garde, tvrdi da ga je sredinom devedesetih oteo "zemunski klan" i da je pukim čudom preživeo ruski rulet koji su Dušan Spasojević Šiptar i Mile Luković Kum igrali s njim!

Vasić, čiji je nadimak Pera van Dam, koji je dobio zbog veština u borilačkim sportovima, jedan je od žestokih momaka s beogradskog asfalta. Bio je na ratištu s Giškom, a kasnije i u Republici Srpskoj kao instruktor specijalaca, jedan je od prvih koji je obezbeđivao diskoteku "Taš", blizak je s Jocom Amsterdamom... Prošao je opasne situacije u životu, ali jedna mu je, kako kaže, zauvek ostala u sećanju...

Neviđena tortura

- U oktobru 1996. vraćao sam se s treninga i prijatelj me je pozvao da idemo kod druga u stan kod Studentskog grada. Kad smo ušli, odmah su nas napali. Bio ih je 10 do 15 i bili su do zuba naoružani. Brutalno su me udarali. I danas imam ožiljak, iako sam do tada imao 500 borbi bez ogrebotine - ispričao je Vasić za emisiju "Goli život" na TV Hepi i dodao:

- Rekli su mi da sam povezan s čovekom koji ih je prevario i da mora da se plati za otkup, a ja nikom nisam dugovao. Vezali su mi ruke i noge i četiri dana se iživljavali. Shvatio da se radi o psihopatama. Držali su pištolj s metkom u cevi i stalno pretili. Izgubio sam nekoliko kilograma i mnogo krvi. Psihički su me ubijali, a bio sam nemoćan da im pružim otpor.

Vasić je tada video Dušana Spasojevića Šiptara i Mileta Lukovića Kuma.

- U tom stanu bilo je mnogo ljudi, pa i devojaka. Kako su me proveravali po gradu i kako je svaki odgovor bio da sam ispravan i da nikog nisam prevario, jedna od devojaka je rekla Spasojeviću da me puste, da možda nisam kriv. Krvnički ju je pretukao i rekao da će i nju da ubije. Dozvolili su mi da se čujem sa sestrom. To mi je jedan od najtežih trenutaka u životu. Tada sam i zamišljao svoju sahranu - kaže Petar.

Giška je veoma hrabar, a Joca veliki Srbin Vasić je bio blizak s Đorđem Božovićem Giškom, bili su zajedno i na ratištu kod Gospića devedesetih. - Giška je bio legenda, moj dobar prijatelj. Veoma hrabar čovek. U vreme njegove pogibije nisam bio s njim, ali je i dalje misterija kako je stradao. S Jocom Amsterdamom sam u odličnim odnosima. On je veliki Srbin, mnogo ga cenim. Jednom prilikom sam ga u Amsterdamu pitao da mi nađe posao, rekao mi je da nije vreme za posao, već da se bavim sportom - kaže Vasić.

Šiptar i Kum ponudili su Vasiću da igra ruski rulet, a posle su mu priredili i "suđenje".

- Seli su preko puta mene, uzeli "kolt" s burencetom i predložili da igram ruski rulet. Kako sam se već bio pomirio sa sudbinom, pristao sam. Prvo su stavili jedan metak, vrteli burence i "pucali" u mene nekoliko puta, ali metak nije ispaljen. Potom su stavili dva metka u burence, pa tri... Škljocali su pištoljem po sedam-osam puta, ali ništa! A u burence staje šest metaka... Rekli su mi da imam mnogo sreće, da sam lud, da imam m*da... A samo bog i sveci su me spasli - priča Vasić, ali ni to nije bio kraj mukama.

- Kako su prijatelji skupili novac, organizovano mi je "suđenje". Od njih 12, sedmorica su bila za to da me puste, a petorica da me ubiju. Na kraju su me pustili. Nisam hteo da se svetim. Tek kasnije sam saznao ko si tu ljudi.

Poslednji put sam video Šiptara i Kuma 5. oktobra 2000. na ulici u vreme demonstracija. Ko zna šta bi se desilo da su me opet videli... Petar Vasić kaže da je 1989. završio DIF i da je trenirao karate, a da se posle takmičio u ful-kontaktu i tajvanskom boksu.

Kurir.rs

-