OGNJEN POSLE 4 MESECA PUŠTEN IZ PRITVORA: Bio osumnjičen za ubistvo Alekse Stojmenovića, još ne veruje da je na slobodi!

Ognjen Petković (18) koji je bio jedan od osumnjičenih za nesrećnu smrt Alekse Stojmenovića (26) iz Aleksinca, pušten je noćas iz istražnog zatvora u Nišu posle četiri meseca iza rešetaka.

On je na slobodi od noćas u 00.33 sata. Njegova majka Danijela Petković, srećna je što je sin došao kući, ali nije što je toliko dugo bio u pritvoru.

foto: Dragan Ilić

- On kao da još ne može da veruje da se ta agonija završila. Nije noćas dugo mogao da zaspi kada smo došli kući. Forenzika je dokazala jednom da on nije imao kontakta sa pokojnikom, pa je traženo još jedno veštačenje da li ima eventualno okrzlih ogrebotina, a na to je stvarno suvišan komentar. Mi smo sve dokumentovali slikama. Sada istraga ide svojim tokom, a jednom momku gimnazijalcu nije baš lako jer je razočaran što je oko njegovog puštanja sve to odugovlačeno, što je zbog odokativne metode četiri meseca bio iza rešetaka. Možete da zamislite, prvi nalaz forenzike da nije imao kontakta je bio 16. avgusta, a sada je 13. septembar. Za njega kao momka je svaki dan pritvora bio predugačak - priča majka Danijela i dodaje da su ga ispred pritvora sačekali roditelji i drugovi.

Petkovićeva je rekla da su iste nalaze kao i forenzičari, nali i privatno angažovani veštaci elektronske struke.

foto: Privatna Arhiva

Njemu je po prethodnom rešenju pritvor trajao do 13. septembra. Tužilaštvo je tražilo produženje pritvora, ali je Apelacioni sud odbio taj zahtev.

U Višem tužilaštvu u Nišu je saopšteno "Kuriru" da se istraga oko ove tragedije u kafani "Oaza" u Aleksincu, nastavlja.

foto: Printscreen/Instagram

- Hvala svima koji su uz nas, što pomažu da narod vidi istinu da je nevino dete ležalo u pritvoru četiri meseca, a pravi krivac je i dalje na slobodi. Tragedija je velika sto je ugašen jedan mladi život, ali ovo je zločin optužiti dete za nešto sto nije uradio - zaključuje ova majka.

Nesrećna smrt mladića iz Aleksinca se zbila 16. maja oko 20 sati uveče kad je Aleksin drug M. S.(26) pokoškao sa dvojicom maloletnika nakon čega je došlo do tuče. Tada je neko, što će istraga utvrditi, udario Aleksu u kariotidnu arteriju nakon čega je on pao na pločice terase kafane. Policijskim automobilom je prebačen u bolnicu ali mu nije bilo spasa.

Ova tragedija je mnogo pogodila Aleksinac tako da su kasnije organizovana okupljanja u centru opštine gde se tražila istina oko Aleksine smrti.

Kasnije je uhapšena i vlasnica lokala "Oaza" jer je skrivala snimak pokušavajući da prikrije veći broj gostiju tog dana od dozvoljene cifre u epidemiji kovid virusa.

(Kurir.rs/M. S.)