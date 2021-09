NASTAVLJENO SUĐENJE ZA UBISTVO NA BEVERLI HILSU U NIŠU: Odbrana osporava VEŠTAČENJE ČAURA pronađenih posle sačekuše

Nesuglasice oko rezultata forenzike čaura koje su nađene nakon sačekuše u naselju Beverli Hils u Nišu, gde je 20. novembra 2019. godine sa 10 metaka izrešetan Miloš Radojković (25), bila su danas tema na suđenju Darku Mitiću koji je osumnjičen da je ispalio te hice.

Tog popodneva oko 17 sati u Radojkovića je ispred njegove kuće ispaljeno 12 metaka iz pištolja CZ99.

Mitić je ranije na sudu rekao da nije kriv i da nema veze s tim slučajem, ali je sudska medicina ustanovila da se na čaurama nalazi njegov DNK na osnovu čega je osumnjičen.

Miloš i i Darko su ranije bili prijatelji, posećivali su se porodično, a onda je navodno Radojković zapalio Mitićev "mercedes" tako da je na sudu ranije rečeno da od tada počinje sukob njih dvojice.

Odbrana Mitića, koju su predstavljali advokatica Zora Dobričanin i specijalni savetnik Dušan Keckarević, pokušali su danas da dokažu nedostatke u veštačenju čaura što je i glavni teret osumnjičenog na sudu. U Višem sudu danas je svedočila Aleksandra Stojanović, veštak sudske medicine, koju je Keckarević ispitivao o uskostručnim načinima analiza čaura. On je pitao da li DNK može biti naneta, a da osoba čiji je to sadržaj nije bila u kontaktu sa tim predmetom.

- Može na više od jednog načina. Može biti naneta pljuvačkom. Mi smo radili reviziju analize da bi utvrdili prve rezultate do kojih smo došli. Ne može se utvrditi vrsta biološkog materijala na metku. U analizama smo potrošili sav sadržaj za analizu DNK i utvrđeno je da ništa ne upućuje da je u pitanju sekundaran transfer (recimo prenošenje preko garderobe). Ne može se utvrditi starost biološkog materijala - rekla je između ostalog Stojanovićeva.

Kad je sudija Mirko Drašković pitao "da li ima još pitanja" niko se nije javio. Zato je dopustio veštakinji Stojanovićevoj i njenom kolegi da napuste sudnice. Odmah nakon toga za pultom za svedočenje našao se Keckarević koji je uputio ozbiljne sumnje u veštačenje čaura sa konkretnim zamerkama.

- Nakon onoga što sam dobio u mejlovima može se zaključiti da su analize rađene tri puta i ja sam dobio rezultate koje su obavljene različitih datuma tako da tu nešto nije u redu. S obzirom na to da je u prvoj analizi iskorišćen sav biološki materijal, što nam je i potvrđeno, kako je moguće da su rađene dodatne analize. Tu se pojavljuju i crvene tačke na analiziranim dokumentima. Nepreciznim postavljanjem uzoraka ne mogu se dobiti pravi učinak nalaza - rekao je Keckarević i dodao da se prema parametrima vidi da je biološkim materijalima oslabio kvalitet za uzorkovanje.

Na to je reagovao advokat porodice ubijenog Radojkovića, Saša Knežević, koji je rekao da su to stručna pitanja na koja bi trebalo da odgovore sudski veštaci koji su do malopre bili tu.

To je sudija Drašković prihvatio, ali pošto su veštaci Stojanovićeva i njen kolega već dva puta svedočili, on je zamerio što nisu za to upitani dok su bili u sudnici.

- Ovo nije bilo fer. Veštaci su drugi put danas bili da odgovore na dodatna pitanja, a sada kada sam ih otpustio, iznosite direktna pitanja i da ne kažem optužbe, a koje se tiču njih. Dok su bili tu, postavljali ste uopštena pitanja, a sada iznosite mišljenja na koja samo oni mogu da odgovore - uputio je sudija Drašković reči Keckareviću dodavši da je odbrana to trebalo da mu sugeriše.

Na kraju je konstatovano da se treći put pozovu predstavnici sudske medicine, ali i balističar Siniša Anđelković.

Da podsetimo, Radojković je kobnog dana došao motorom ispred kuće i uneo kese iz kupovine svoj ženi. Kad je izašao ponovo napolje u njega je bilo ispaljeno 12 metaka od kojih ga je 10 pogodilo, a od čega je preminuo na mestu.

Suđenje se nastavlja 20. oktobra.

