SUPRUGA MILANA BOŠKOVIĆA DOŠLA U POLICIJU SA MASNICOM: Isplivali novi detalji porodičnog nasilja u stanu SPORTSKOG KOMENTATORA

Poznatom sportskom novinaru Milanu Boškoviću danas je određeno zadržavanje od 48 sati nakon što ga je bivša supruga Jelena prijavila za nasilje u porodici.

- U jutarnjim satima suprugu je bez ikakvog razloga, pred maloletnim detetom, Milan prvo vređao. Zatim je u jednom momentu prišao i ona mu je prstima prošla kroz kosu, jer je znala da će to da ga povredi, jer je kosu navodno presadio. On je tada cipelom gađao ženu u glavu. Ona se okrenula i otišla u kupatilo, ali je Milan krenuo za njom i gurnuo je. Pala je u kadu i on joj je udario nekoliko šamara. Ona je pokušala da ga odgura iz kupatila i on je u sobi legao na nju da bi je navodno smirio - piše u prijavi koju je jutros podnela jelena B. u policijskoj stanici.

Navedene su i povrede koje su bile primetne kod nekadašnjih supružnika.

- Imala je samo jednu vidljivu masnicu na levoj ruci. Upućena je u zdravstvenu ustanovu zbog konstatacije eventualnih povreda. Nije bilo pretnji po život i telo. Milan Bošković je negirao da je Jelenu gađao cipelom već da je ona njega počupala za kosu, a zatim ju je odgurnuo. Sela je na kadu i tada ga je grebala. On ima povredu na desnoj ruci i upućen je u zdravstvenu ustanovu zbog konstatacije povreda - navodi se u prijavi.

foto: Nikola Anđić

Policija je odmah obavestila Treće osnovno tužilaštvo koje je naložio da se Boškoviću odredi zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilje u porodici.

- Nakon što je urađena procena rizika pismenim putem obavešten je Centar za socijalni rad. Motiv događaja su narušeni porodični odnosi - piše u prijavi.

Boškovića, podsetimo, bivša supruga Jelena prijavila je za nasilje u porodici, a zbog incidenta došla je jutros lično u policijsku stanicu. U policiji je izjavila da ju je suprug pretukao u stanu u kome žive. Policija je odmah reagovala, a Bošković je ubrzo pronađen i priveden u policijsku stanicu.

