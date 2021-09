ADVOKAT MARJANOVIĆA: Zoran nije skakač u dalj da preskoči kanal bez ikakvog traga

Suđenje Zoranu Marjanoviću za ubistvo supruge pevačice Jelene i dalje traje. Rijaliti koji se odvija pred očima javnosti, željne novih saznanja, koja gotovo bizarno prati svaki potez optuženog Zoran je optužen da je namamio suprugu Jelenu da siđe s nasipa i potom je ubio, te da je posle zločina uključio telefon i počeo da poziva suprugu.

On je negirao navode optužnice na početku suđenja tvrdeći da nije ubio Jelenu i da se ni na trenutak nije odvajao od ćerke. OBRT! VEŠTAČENJA SE OSPORAVAJU

Sada se desio još jedan, novi obrt. Izvršni direktor tehnike u "Telekomu" Đorđe Marović osporio je u Višem sudu u Beogradu nalaz sudskog veštaka, koji je ranije tvrdio da je Zoran Marjanović 2. aprila 2016. u vreme ubistva supruge Jelene isključio telefon na 26 minuta, navodeći da bi isključenje aparata mreža detektovala.

Advokat Zorana Marjanovića Stefan Jokić rekao je da se ne bi složio sa ocenom da je veštačenje tog telefona ima neki ključni značaj u odnosu na utvrđenje činjeničnog stanja.

"Postoje nesporno dokazi koji upućuju na to da izvršilac ovog krivičnog dela nije Zoran Marjanović. Ukazao bih na to, da je na drugoj strani kanala, u kome je pronađeno telo sada pokojne Jelene pronađen trag krvi u vidu brisotine, za koje je veštačenjem nesporno utvrđeno da ga je preneo počinilac. Zoran na sebi nije imao tragova krvi, pa čak ni DNK Jelene Marjanović, iz čega jasno proizilazi da on nije izvršio to krivično delo. Potom, imamo iskaz njihove zajedničke ćerke Jane, koju su prethodno veštačili, koja je potvrdila da se sve vreme nije od njega razdvajala. Imamo i u krajnjoj liniji i snimak sa sigurnosnih kamera sa neke od susednih kuća na kome se vidi prolazak velike i male siluete, što se poklapa kako sa iskazom svedokinje maloletne Jane, tako i sa odbranom optuženog. ", istakao je advokat Jokić.

IZVEŠTAJ TELEKOMA

Šta pokazuje izveštaj?

"Svako isključenje mobilnog uređaja u vidu logova na baznim stanicama se registruje. Takvog loga nema. Isključenje se takođe registruje ako je izvršeno "regularnim putem". Dakle, isključenje mobilnog telefona i prevođenje u avio režim. Vađenje baterije u konkretnom slučaju nije bilo ni fizički moguće. Zoran je u tom trenutku imao uređaj Samsung Galaksi S 6.", naveo je advokat.

Advokat Jokić tvrdi da dokaza nema, i da bi bilo logično kada je ovakav slučaj u pitanju da ih ima. On je ukazao na činjenicu da su mobilni telefoni veštačeni i da su tom prilikom izvučene sve poruke koje su razmenjivali pokojna Jelena i Zoran.

"Tu ne postoji ni pokušaj svađe, a kamoli nešto što bi se moglo tretirati kao motiv za ovakav zločin. ", rekao je Jokić.

TRAGOVI DRUGE OSOBE

Jokić je naveo navodne dokaze koji upućuju na drugu osobu koja nije Zoran.

"Dokaza protiv Zorana nema, a sa druge strane postoje dokazi koji upućuju na to da je drugo lice počinilac. Veštačenjem gospodina Stankovića, našeg najeminentnijeg patologa, utvrđeno je da trag krvi sa sada pokojne Jelene postoji na šiblju sa druge strane kanala. Znači da je počinilac ovog dela morao proći kroz kanal. Zoran Marjanović svakako nije skakač u dalj da ga preskoči bez ikakvog traga, i da te krvi na njemu nema. Imamo i na donjem delu trenerke pokojne Jelene, na gornjem delu nokta, postoji DNK muškog pola koji ne pripada ni Zoranu ni bilo kojem članu njegove porodice. ", ispričao je Jokić.

