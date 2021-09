GAZILI SU MI KRST I TERALI ME DA SE KLANJAM ALAHU: Ispovest Ognjena koji je uhapšen zbog ubistva mladića u restoranu u Aleksincu

Ognjen Petković (18) iz Aleksinca, koji je, kako tvrdi, nevin uhapšen zbog napada na Aleksu Stojmenovića (26) u restoranu "Oaza" u Aleksincu, posle četiri meseca provedena u ćeliji kaže da je agonija prošla, ali da će ožiljke imati za ceo život!

Ognjen otkriva da je za 117 dana proživeo mentalni pakao. Hapsili su ga prema njegovim rečima kao kriminalca da bi mu u policiji i tužilaštvu "ispirali mozak" dok su mu u duševnoj bolnici u Toponici navodno punili glavu da će mu "biti lakše ako prizna" i "ode da odleži šest-sedam godina".

- U pola noći nam je u dnevnu sobu upalo više od 20 policajaca i inspektora u civilu dok su na terasi odnosno ispred kapije i na ulici bili naoružani pripadnici Žandarmerije i vozila s rotacijom! Kad su me sproveli na poligraf rekli su mi da opišem ceo dan od buđenja do slavlja u "Oazi". Čim sam naveo da sam zamahnuo prema Aleksi rekli su slavodobitno: "Tako je! Rekao si istinu! Posle toga je stajao devet sekundi i pao". Ponavljao sam da je Aleksa eskivirao udarac, ali su bili srećni što su našli počinioca na način koji su zamislili. Počeli su da naručuju piće i nazdravljaju: "Nikada brže nismo rešili slučaj!" Pili su kao da je Nova godina, a na poligraf me nisu ni odveli - priča Ognjen.

Dodaje da je pritisak nastavljen i kod tužioca.

- Prikazivali su mi mutan snimak, samo do trenutka zamaha, govoreći: "Vidiš, on tu stoji u mestu još devet sekundi i pada. Niko ga ne udara posle tvog zamaha. Ti si taj. Niko drugi ne može da bude". Ponavljali su da sam osumnjičen, pa sam na kraju zaista pomislio da sam ja kriv, jer nisam verovao da tužilac može da govori neistinu - priseća se Ognjen.

Delio sobu s fanatikom iz Azerbejdžana Ognjen kaže da je za dlaku falilo da se potuče s mladićem iz Azerbejdžana koji je pokušao da ga prisili da se moli Alahu! - Kad je video da na krevetu držim pravoslavni krst, bacio ga je na pod, počeo da ga gazi i viče da je Alah jedini bog! Klanjao se pet puta dnevno i malo je falilo da dođe do sukoba kad je pokušao i mene da prisili na to. Međutim, pre toga sam bio u ćeliji sa Strahinjom iz Niša, koji mi je bio kao stariji brat i naučio me da ne nasedam na provokacije jer ću samo navući još veću bedu na vrat - navodi Ognjen.

Napominje da je doživeo veliku neprijatnost.

- Bio sam uzrujan pa sam tražio da odem u toalet i da mi pozovu medicinsku pomoć. Kad sam se umio tužilac Mirjana Velimirović mi je ponudila čokoladu koju sam uzeo misleći da ima dobru nameru. Međutim, kad su me u tri ujutru poveli kod sudije, vratila je čokoladu u ladicu govoreći: "Za ostale nema čokolade jer nisu počinili tako težak zločin kao ti" - ističe Ognjen.

Dodaje da je pravi šok usledio u duševnoj bolnici u Toponici gde su procenjivali njegovu zrelost.

- Doktori su mi sedam dana punili glavu da sam glavni krivac govoreći: "Dečko je preminuo, ti si živ, lakše će ti biti da priznaš i odležiš šest-sedam godina". Ponavljao sam da je Aleksa izbegao udarac, ali su tvrdili da su u izveštaju policije pročitali da sam ja krivac. Video sam da sam u velikom problemu i počeo sam psihički da popuštam, ali sam dobio novu nadu posle vesti da se na snimku jasno vidi da sam Aleksu promašio i da ga je neko udario pivskom flašom u glavu - kaže tinejdžer.

Borio se sa stenicama i učio turski

- Dušeci u pritvoru su bili pohabani i puni stenica koje su mi noću pile krv. Dovijao sam se kako da ih se rešim, a sve to mi je na kraju pomoglo da psihički ojačam i da se borim da dokažem svoju nevinost. Dan je počinjao buđenjem u sedam ujutru, molitvom, doručkom, treningom i šetnjom od sat vremena. Preko dana sam čitao, gledao TV, išao u šetnju na sat vremena i iščekivao šta će biti dalje - priča tinejdžer.

Dodaje da svako ima svoj način da mu brže prođe vreme.

- U pritvoru je bilo i stranaca. Od jednog Turčina sam učio da pričam turski, a njemu sam pomagao da se sporazume na srpskom jeziku. Pomogao sam Nemcu, obolelom od multiple skleroze, koji je završio u pritvoru zbog posedovanja medicinske marihuane, da se javi porodici jer ga advokat po službenoj dužnosti nije posetio pet meseci - kaže Ognjen.

Apelacioni sud u Nišu, podsetimo, odbio je zahtev Višeg javnog tužilaštva u Nišu da Ognjenu produži pritvor i pustio ga da se brani sa slobode jer je Nacionalni centar za kriminalističku forenziku utvrdio da Aleksu nije ni dotakao.

