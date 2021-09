PROTEST PORODICE I PRIJATELJA NASTRADALE JOVANE: Sestru ništa ne može da vrati, ali puštanje kući krivca za njenu smrt NE RAZUMEMO

U Parku ispred niške Palate pravde danas je održan protest "Pravda za Jovanu" gde su porodica i prijatelji izrazili nezadovoljstvo odlukom Višeg bsuda u Nišu da se M.G. (20) pusti iz istražnog pritvora i da kraj suđenja sačeka kući uz elektronsku nanogicu.

Arhitektica Jovana Petković je te noći 21. novembra prošle godine oko 00,30 sati odvezla drugaricu. Bila je na raskrsnici kada se uključilo zeleno svetlo na semaforu. Ona je krenula iz Ulice Pariske komune i tada se M.G. "Golf 5", uz 1,38 promila alkohola u krvi, zakucao u njen BMW, a nakon toga je ona preminula u bolnici osam dana kasnije od brojnih povreda.

foto: M. S.

M.G. je priznao krivicu i izvio se porodici Petković, rekavši da mu je žao što je ugašen još jedan mladi život.

Na protestu danas je bilo oko 150 Nišlija koji su izrazili svoje nezadovoljstvo noseći transparente i majce sa likom Jovane Petković.

- Sestru više ništa ne može da mi vrati, ali puštanje kući krivca za njenu smrt ne možemo da razumemo. Porodica i prijatelji traže 12 godina zatvora zato što je učinio niz krivičnih dela. Kada se saobraćajna nesreća dogodila on je izašao iz automobila i nije ni jednim gestom pomogao Jovani. To kažu očevici, a nepružanje pomoći u takvim slučajevima se kažnjava od šest meseci do tri godine zatvora. Zato smo ovde jer je sud pustio okrivljenog da bude kući, da mu dolazi društvo dok moje sestre nema - kaže Miljan Petković, brat poginule Jovane.

On je dodao da je ovo i protest koji je uperen protiv bahatih vozača koji pijani sedaju za volan i ugrožavaju građane.

(Kurir.rs/M. S.)