OVO JE POP MONSTRUM KOJI JE SILOVAO RIJALITI UČESNICU: Đavo u mantiji napastvovao Viktoriju u dvorištu crkve! PROTERAN IZ SELA

Nekadašnji sveštenik monstrum Milovan Đokić iz sela Pločica kod Kovina i dalje se nalazi na odsluženju kazne od 5 godina zatvora zbog seksualnog zlostavljanja maloletnice, a na ovu kaznu osuđen je 2016. godine.

Inače, njegova žrtva bila je upravo, sada aktuelna učesnica rijalitija "Zadruga 5", Viktorija Mitrović, koja je sinoć sa gledaocima podelila svoju tešku i strašnu životnu priču, sa kojom je i dalje bori. Kada je doživela silovanje, imala je samo nepunih 13 godina.

- Sa 12 godina (iako su mediji tada pisali da je imala 13 godina) sam doživela silovanje od strane sveštenika, čovek je još uvek u zatvoru, ja pokušavam da to zaboravim, ali ću pamtiti dokle god sam živa. Ja sam tada bila u osnovnoj školi, imamo veronauku i crkvu, nedeljom smo išli na tu službu do 11 sati. Taj sveštenik se opijao i napadao žene, ja sam se gušila u tome, nisam mogla dok nisam prijavila sve. Meni se to baš u crkvi dogodilo, posle toga me je opet napao, jer nisam odmah prijavila. On je imao 58 godina tada, a ja 12 godina - rekla je sinoć Viktorija.

Jeziva priča otkrivena je 2014. godine kada se tada trinaestogodišnja Viktorija požalila tetki, nakon čega su njeni baka i deka inače njeni staratelji prijavili nasilnika policija. Nakon što su meštani saznali za ovaj gnusan zločin, proterali su popa Đokića iz sela, a na njegovo mesto došao je drugi sveštenik.

foto: Aleksandar Jovanović

Trinaestogodišnja Viktorija živela je u selu s babom i dedom, inače starateljima. Milovan Đokić, tada 56-godišnjak, silovao je devojčicu u crkvi i pretio joj da ne sme nikome ništa da kaže. Kako je maloletna Viktorija tada ispričala za Kurir, on je prvo devojčici pretio da ne sme ništa da kaže, a onda joj dao blagoslov.

- Pričao je da sam apmetna devojčica i da se to poštuje i ceni, ali mi je naglasio "da držim usta zatvorena - ovo je u potresnoj ispovesti pre 7 godina, ispričala maloletna Viktorija.

Monstrum Đokić je nakon prijave Viktorijinih staratelja uhapšen, a na saslušanju je negirao sve što mu je stavljalo na teret.

Inače, bludni sveštenik je Viktoriju pokušao da siluje i nekoliko puta nakon prvog zlostavljanja, međutim na svu sreću sprečila su ga deca koja su došla na službu.

Po selu su se uvek pričale strahovite priče o svešteniku, da je mnogo bio alkohol, i da se jednom toliko napio pa šetao go ulicom. Međutim niko ga nikad nije prijavljivao "da ne pukne bruka po selu", pričali su ranije meštani Pločica.

foto: Printscreen

Nakon, prvostepene presude koja je doneta nakon ovog gnusnog zločina, Đokiću je Apelacioni sud ukinuo presudu, te je naloženo novo suđenje. On je čak jedno vreme bio pušten iz pritvora na slobodu.

Staratelji Viktorije bili su ogorčeni jer će suđenje popu Đukiću krenuti iz početka, a najviše ih je pogađalo to što su ga viđali pri odlasku u crkvu.

- Čula sam da je izašao iz zatvora negde oko Vaskrsa. Na Vidovdan sam išla da kopam i tad sam ga videla. On je grešnik, ne bi trebalo ni da priđe vratima crkve, a kamoli da uđe u nju. I doživotna robija je malo za ovo što je uradio našem detetu. Ja bih njega držala u zatvoru dokle god je živ. On je grešnik, ne bi trebalo da priđe vratima crkve, a kamoli da uđe u nju - rekla je ranije Viktorijina baka Regina.

