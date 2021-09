VOZAČ LASTE NAPADNUT I U MARTU: Putnik navodno dobio misterioznu poruku pa izbo šofera!

Državljanin Srbije (30), koji je sinoć uhapšen u Nemačkoj zbog sumnje da je u Lastinom autobusu držao taoce saslušan je tokom noći, a ovo je drugi incident u autobusima srpskog prevoznika u poslednjih šest meseci. Naime, krajem marta, vozač je izboden kada je na njega nasrnuo putnik i povredio ga kuhinjskim nožem jer je "dobio poruku on ili autobus".

Incident se dogodio na liniji Dortmund - Beograd, kada je putnik, poreklom iz Hrvatske a nastanjen u Odžacima, napao vozača koji je spavao i posekao ga po ruci i stomaku.

- Napadu nije prethodila nikakva svađa. U jednom trenutku, ustao je sa sedišta i čudno se ponašao. Izvadio je neko malo sečivo i ranio našeg kolegu - rekao je Vladan Sekulić, direktor Laste.

Povređeni vozač tada je objasnio za Kurir da je napadača sačekao u Minhenu i smestio na sedište iza sebe.

- Pokazao sam mu gde može da napuni telefon. Zamolio me je i kafu da mu napravim. Sve najnormalnije. U jednom trenutku je prešao iza vozača, dok sam ja sedeo pored, na pomoćnom sedištu. Ostalo mi je bilo oko sat vremena da odmorim, te sam zamolio tog mladića da se vrati na svoje mesto kako bih ja malo prilegao. Potom sam zaspao i osetio da me neko ubada - priča vozač i nastavlja:

- U prvi mah nisam znao šta me je snašlo i šta je problem. Odgurnuo sam ga nogama, ali je on napao i našeg stalnog putnika. Srećom, njie uspeo da ga povredi, jer je putnik imao debelu jaknu. Kolega je uspeo da zaustavi autobus u zaustavnoj traci i pomogao nam je da savladamo napadača. Nismo uspeli da mu otmemo nož, već smo ga polomili.

Povređeni je izašao iz autobusa i zaustavio kamiondžiju koji je obavestio policiju, a napadač je uhapšen.

- Pomoć su mi pružile dve putnice, medicinske sestre, a kasnije su me lekari Hitne ušili i dali tetanus - rekao je vozač: - Bezbedno smo stigli u Beograd. Ja sam sada na bolovanju. Ne znam stvarno šta se dešavalo u glavi tog mladića. Od putnika sam čuo da je navodno dobio poruku od nekoga na telefon, koja je glasila: "Autobus ili on". Šta je to značilo ne znam, kao ni od koga je poruka - završava vozac.

