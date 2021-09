JOCA AMSTERDAM IZAŠAO IZ ZABELE: Došao tastu na sahranu, evo kako sada izgleda (VIDEO)

00:23 JOCA AMSTERDAM IZAŠAO IZ ZABELE NA JEDAN DAN: Došao tastu na sahranu, evo kako sada izgleda

Sreten Jocić, zvani Joca Amsterdam, koji služi kaznu u zabeli danas je prisustvovao sahrani tasta Vuka Milosavljevića na Novom groblju. Jocić inače koristi slobodne dane, na koje inače po zakonu ima pravo.

On je na sahranu došao uz velike mere obezbeđenja. Kako javlja Kurirov reporter sa lica mesta Joca Amsterdam doveden je vozilom marke "puh". Do grobnog mesta pored njega non stop je bilo obezbeđenje.

1 / 9 Foto: Zorana Jevtić

Sahrani je prisustvovala najuža rodbina, bilo je oko 50 ljudi.

Sahrani su još prisustvovali i Dušan Dule Savić, advokat Zdenko Tumanović, Tamara Nikezić i Ivana Šašić.

Pripadnici njegovog ličnog obezbeđenja konstantno su stajali oko Joce Amsterdama na groblju, opkolivši ga.

Kako je još javio Kurirov reporter sa lica mesta, Jociću nije dozvoljeno da baci zemlju u grobno mesto, kako to običaju nalažu.

