POZAJMIO NOVAC DA SKINE CRNU MAGIJU SA SEBE: Prevaranti pronašli žrtvu iz Aleksinca preko Fejsa! Uzeli od njega 4,3 miliona dinara

Policija iz Aleksinca i Novog Sada je nakon intenzivnog rada otkrila i uhapsila pet osoba osumnjičenih da su na prevaru od tridesetšestogodišnjeg muškarca iz okoline Aleksinca uzeli više od 4,3 miliona dinara.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, uhapšeni su LJ. N. (20), Z. N. (58) iz Bača, D. V. (29), V. Đ. (36) i J. L. (27) iz Bačke Palanke zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo prevara.

- Sumnja se da je LJ. N. više puta, od jula do septembra ove godine, pozivala tridesetšestogodišnjeg muškarca iz okoline Aleksinca, govoreći mu da je pod dejstvom crne magije i da ubrzo može umreti, a zatim mu ponudila da mu skine magiju uz novčanu nadoknadu, što je on i prihvatio, saopštila je policija.

Materijalno oštećeni muškarac iz sela Gornji Adrovac kod Aleksinca je time doveden u zabludu, ali i u dugove jer nije imućan tako da se pozajmljivao da bi sa sebe skinuo po njemu umišljeno prokletstvo.

- On je čovek srednje dobi i terao ga je maler u životu. Nije mogao da se oženi, imao je razne probleme. On se preko društvenih mreža ili nekim drugim putem izjadao nad svojim tužnim životom tako da su ovo petoro to iskoristili. Prvo mu se javila žena koja "skida crnu magiju" i on je prihvatio te usluge. LJ. M. mu je, kako se sumnja, davala uputstva da elektronski uplati novac ostalim osumnjičenima. Kada je uočio da od toga nema ništa, oni su prijavljeni policiji i uhapšeni. On čovek nije imućan, ali prodajom nekih ličnih stvari i s pozajmica on je sada ostao bez nekih 37.000 evra - saznajemo od ljudi koji su uključeni u istragu.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužilaštvu.

(Kurir.rs/M. S.)