POPIO POLA LITRE RAKIJE PA PIPKAO DECU U PARKIĆU: Sramna odbrana osumnjičenog za napastvovanje devojčica u Nišu

Nišlija S.N. (62) koji je uhapšen zbog sumnje da je na dečjem igralištu dodirivao po intimnim delovima tela dve devojčice stare sedam i osam godina nakon što se našao iza rešetaka pravdao je svoj bezumni čin velikom količinom popijene rakije.

Osumnjičeni pedofil je tvrdio da je popio više od pola litre rakije pre nego što je 18. septembra izveo psa u šetnju nakon čega je neprimereno dodirivao po telu dve devojčice koje su se igrale na igralištu u Naserovoj ulici.

S.N. se inače prema nezvaničnim informaacijama zbog nezakonitog posedovanja oružja i eksplozivnih naprava i izazivanja opšte opasnosti već nalazio na izdržavanju jedonogišnje kazne u kućnom zatvoru pa su mu lisice na ruke stavljene dok je na nozi imao nanogicu za elektronsko praćenje kretanja! Bio je osuđen jer je pre nekoliko godina pretio bombom mladićima koji su mu, igrajući se loptom, polomili prozor. Revoltiran zbog tog njihovog poteza, prema nezvaničnim saznanjima, tada je sa bombom u rukama izašao na igralište i zapretio da će je baciti.

Osuđen je na godinu dana u kućnom zatvoru, ali je imao dozvoljeno kraće vreme koje je mogao da provede u šetnji svakog dana, što je kontrolisano preko nanogice, pa je tako i kritičnog dana bio van svoje kuće.

Osim dve devojčice starosti sedam i osam godina na igralištu je navodno bila i treća devojčica koja ima oko pet godina. S.N. nju nije dodirivao, ali ga je dete videlo kako priča sa dve nešto starije devojčice.

Nakon što su ispričale roditeljima šta se desilo, obaveštena je policija pa su uključeni i stručnjaci Centra za socijalni rad koji su pričali sa decom. Psiholog i pedagog Centra za socijalni rad su razgovarali sa devojčicama koje su ispričale šta se dogodilo.

Snimak sa kamera sa obližnje zgrade samo je potvrdio njihove priče posle čega je S.N. uhapšen.

U zgradi u kojoj živi S.N. sa suprugom stotinak metara od igrališta komšije su šokirane njegovim hapšenjem.

- Za nas je bio dobar. Tu nam je bio i za loše i za dobro. Baš me iznenadilo kad je uhapšen, iskreno da ti kažem. Toliko mi je teško, em nemamo toliko muških u zgradi, sad se još i ovo desilo. Za sve nam se uvek nalazio, za svaku sitnicu. Razumeo se i u struju i za sve oko kuće. Uvek kad sam ga pitala, pomogao me je. Ne samo meni, nego i drugima u komšiluku. E, sad mi ništa ne znamo šta je on uradio - kaže jedna komšinica.

Drugi komšija kaže da je S.N. bio dugogodišnji predsednik skupštine stanara.

- Kao predsednik skupštine stanara je bio dobar, a drugo šta je radio, nemam pojma - kaže komšija.

Sumnja se da ima još žrtava Policija je u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom objavila fotografiju S.N. uz poziv oštećenima da se jave ako ih ima još. foto: MUP Srbije - Sumnja se da se neprimereno ponašao prema dvema devojčicama. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on je uz krivičnu prijavu priveden Osnovnom javnom tužilaštvu. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana. S obzirom na to da se sumnja da oštećenih ima više nego što je dosadašnjim radom utvrđeno pozivamo njihove roditelje da se jave Policijskoj upravi u Nišu na telefone 018/192 i 018/503-425 - navodi se u saopštenju niške policije.

S.N. je juče priveden prvo na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo koje je pokrenulo istragu i predložilo da mu se odredi pritvor. Nakon saslušanja sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Nišu odredio je mu S.N. pritvor do 30 dana.

- Određen je pritvor zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljene polne radnje u vezi sa krivičnim delom obljuba deteta i to zbog postojanja osobite okolnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičeni mogao da utiče na dve maloletne oštećene koje još nisu saslušane kao i jer postoje okolnosti koje ukazuju da bi boravkom na slobodi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo imajući u vidu da je osuđivan za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv života i tela - rekao je portparol Osnovnog suda u Nišu Vladimir Rakonjac.

