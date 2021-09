UPOMOĆ, ZOVITE POLICIJU, HOĆE DA ME UBIJE: Žarko došao kod supruge u salon da ga ošiša, a onda IZVADIO KRATEŽ

Borska policija podnela je krivičnu prijavu protiv Žarka P. (61) zbog sumnje da je hicem iz vatrenog oružja ubio svoju nevenčanu suprugu Violetu Nikolić (41).

Tragedija se dogodila u petak oko 16 sati u Ulici Nikole Pašića ispred frizerskog salona "Viki" u koji je osumnjičeni došao kako bi ga žrtva ošišala. U jednom trenutku je došlo do rasprave između Žarka i Violete kad ga je nesrećna žena navodno posekla makazama po ruci. Žarko je tada otišao do kola i uzeo kratež, a potom se vratio do frizerskog salona.

Violeta je pokušala da pobegne. Istrčala je iz salona i počela da doziva pomoć. Prema nezvaničnim informacijama nesrećna žena je vikala: "Zovite policiju! Hoće da me ubije".

- Ubica je tada ispalio jedan hitac iz krateža njoj u potiljak nakon čega je ona na mestu preminula. Kad je video šta je uradio osumnjičeni se sakrio u frizerski salon, a oružje spustio na stolicu - kaže izvor iz istrage.

Policija je brzo reagovala i neposredno nakon ubistva uhapsila osumnjičenog. Nakon hapšenja pronašla je i oružje iz kojeg je pucao.

Žarko se nije opirao hapšenju, a prema nezvaničnim informacijama na saslušanju u policiji se branio ćutanjem. Njemu je nakon toga određeno zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu biće sproveden na saslušanje kod tužioca.

Žarko bio na Košarama Žarko je inače poznat u Boru jer je bio predsednik lokalnog SUBNOR-a. - Znamo da je bio na Košarama. Ne znamo šta da kažemo. Nikada ne bi ni posumnjali da će da se odluči na ovakav korak da ubije ženu - pričaju poznanici.

Institucije nisu zabeležile prijave za nasilje iz ove porodice. Poznanici žrtve i ubice međutim navode da su nesuglasice između njih dvoje krenule kad je Violeta odlučila da prekine emotivnu vezu sa Žarkom P. koji nije mogao da prihvati činjenicu da ona više ne želi da bude sa njim.

- Dan pred tragediju su se navodno dogovorili da će Violeta da se vrati kući kod Žarka. Međutim, kad je kobnog dana otišao kod nje da se ošiša, Violeta mu je kazala da se predomislila i da će o svemu morati još da razmisli - kaže izvor iz istrage.

Borani su u šoku. Kažu da ne pamte da se ovako stravičan zločin desio u njihovom mestu. Za nastradalu ženu tvrde da je uvek bila ljubazna i fina prema svojim mušterijama.

- Ovo je velika tragedija. Žena je bila jako fina i dobra. Mnogo ljudi je dolazilo kod nje u frizerski salon. Uvek je bila ljubazna prema mušterijama - pričaju Borani.

Nesrećna žena je iza sebe ostavila troje dece. Violeta i Žarko su imali tri sina od kojih najstariji ima 17, a najmlađi osam godina.

