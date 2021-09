DETALJI BIZARNE NEZGODE U KOJOJ JE AUTO ULETEO LJUDIMA U DNEVNU SOBU: Vozaču odmah urađen alko-test, probio i betonsku ogradu

Vozač automobila "alfa romeo" M.I. (23) iz Žablja uhapšen je pošto je sinoć dva sata iza ponoći u selu Đurđevo probio ogradu porodičnog dvorišta, potom kroz prozor uleteo ljudima u kuću.

Srećom u ovoj bizarnoj nezgodi niko nije teže povređen, vozač je alkotestiran, te je utvrđeno da je upravljao pod dejstvo alkohola.

Kako nezvanično saznajemo vozač je zadobio lakše telesne povrede, te je nakon hapšenja zadržan u policijsku stanicu.

Protiv njega će biti podneta krivična prijava zbog Ugrožavanja javnog saobraćaja.

Na fotografijama koje se šire društvenim mrežama vidi se probijena ograda ali i prozor i probijeni zid kuće.

- Dogodilo se oko dva sata iza ponoći, čuo sam da je vozač išao mnogo brže nego što je to dozvoljeno i da je u trenutku izgubio kontrolu. On kao da je nisko leteo putem jer je silinom udarca probio betonsku ogradu a potom prozor na kući i deo zida ispod njega - objasnio je jedan od meštana Đurđeva.

On je dodao da je čuo da je vozač alkotestiran na licu mesta.

- Kažu da je imao alkohola u krvi ali ne znam koliko tačno. Navodno on je imao povrede ali srećom lakše. Mogao je da nastrada. Srećom komšijama je tu dnevna soba, te u to vreme niko nije bio u njoj. Mogu da zamislim kako je to lupilo kada je udario. Strašno, čovek više nije bezbedan ni u svojoj kući - kaže očajan čovek.

Policija je obavila uviđaj, M.I. je zadržan u policijskoj stanici, pretpostavlja se da su alkohol i brzina kretanja bili uzrok ove nezgode, ali šta se tačno dogodilo biće utvrđeno istragom koja je u toku.

