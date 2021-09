BRAT MILICE I ANE DABOVIĆ OSTAJE U ZATVORU: Molio sud da ga pusti ranije na slobodu, tvrdio da dva kilograma kokaina nisu njegova!

Milan Dabović, brat košarkašica Milice i Ane Dabović, koji je iz zatvora podneo molbu za uslovni otpust posle odležane dve trećine kazne od šest godina zatvora na koju je osuđen zbog šverca kokaina, odlukom Višeg suda u Beogradu ostaje iza rešetaka.

Milan Dabović, podsetimo, uhapšen je 16. septembra 2016. na Brankovom mostu u Beogradu, kada je policija kod njega pronašla oko dva kilograma kokaina i on je od tada iza rešetaka.

- Ovo je drugi put da Dabović podnosi molbu za uslovni otpust. Istu molbu podneo je i početkom godine, ali je sud u martu odbio. Na odluku Višeg suda, ima pravo žalbe Apelacionom sudu - kaže sagovornik Kurira i objašnjava da pravo na uslovni otpust ima svaki osuđenik posle odslužene dve trećine kazne.

- U Dabovićevom slučaju, dve trećine kazne istekle su posle četiri godine u zatvoru i on ima pravo da podnosi molbe. Na sudu je da sagleda mišljenje tužilaštva i uprave zatvora u kom boravi, a potom proceni da li je postignuta svrha kažnjavanja i da li osuđenik treba da izade pre isteka pune kazne - objašnjava sagovornik Kurira.

foto: Privatna Arhiva, Printscreen

Rodeni brat poznatih košarkašica tokom sudenja je tvrdio da mu je droga podmetnuta i da nije ni znao da je u automobilu u kom je zaustavljen.

- Nikada nisam prodavao drogu, ali moram da kažem da se osećam krivim samo zato što sam mislio da imam prijatelja. To je moj greh koji sam preskupo platio i još ga plaćam. Voleo bih da vratim vreme, da sve to ispravim, ali svestan sam da ne mogu - rekao je Milan Dabović pred sudom, tvrdeci da nikada nije prodavao drogu.

Prema njegovoj verziji dogadaja, koju sud nije prihvatio, na dan hapšenja prijatelj ga je zamolio da odveze "smart" do Mileševske ulice. On je to, kako je tvrdio, prihvatio, ne znajući da zapravo vozi kokain. Ime prijatelja koji ga je navodno zamolio za uslugu odbio je da otkrije, a tokom izlaganja pred sudom izvinio se svojoj porodici i zahvalio im na podršci koju su mu pružali tokom postupka.

Inače, sestre uhapšenog Dabovića redovno su iz publike pratile suđenje.

Milanu Daboviću puna kazna istiće 16. septembra naredne godine.

Kurir.rs/ J. Spasić