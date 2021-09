POLICIJA SLUŠALA I PRATILA MARJANOVIĆE 17 MESECI! Evo kako su postavljeni uređaji za praćenje! Zoran: Nismo ni razmišljali o tome!

Zoran Marjanović, koji je optužen da je 2. aprila 2016. na nasipu u Crvenki ubio suprugu Jelenu Marjanović bio je tajno praćen i sniman tokom istrage ubistva, tvrde njegovi branioci. Kako navode, činjenica da tokom sudskog postupka nije prikazano ono što je policija na taj način prikupila, svedoči da nikakav dokaz protiv njega ili njegovih članova porodice nije pronađen.

- Dobili smo informaciju da su bili na "merama" policije. Da je tu nešto pronađeno, dokazi bi sigurno bili dostavljeni sudu - rekao je za Kurir advokat Nikola Dumnić, jedan od branilaca Zorana Marjanovića u sudskom postupku.

foto: Nemanja Nikolić

Advokati Delibašic i Zarić za Kurir TV

Čiji su sve telefoni bili isključeni

Advokati Veljko Delibašic i Aleksandar Zarić, juče su na Kurir televiziji govorili su o ubistvu Jelene Marjanovic i suđenju Zoranu Marjanoviću naveli da postoji još dokaza koji nisu dostavljeni sudu, a koji kako oni tvrde, idu u korist Zoranu Marjanviću.

- Mi tražimo da nam se dostave određeni dokazi, iako to nije naš posao, po nalogu suda je naređeno da se vidi koji su telefoni bili uključeni na nasipu tog dana i ko su vlasnici tih telefona. Do dana današnjeg to nije učinjeno. Taj podatak postoji u policiji, pominju se neka imena, a očigledno imaju neke veze sa tim nasipom i mestom događaja - izjavio je Aleksandar Zarić, navodeći da je u pitanju tridesetak osoba.