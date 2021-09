NOVI DETALJI OTMICE I UBISTVA BEOGRAĐANINA NIKOLE: Veljina ekipa ga kidnapovala usred bela dana, proširuje se istraga

Beograđanin Nikola Mitić (33), za čije će ubistvo biti proširena istraga protiv kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, otet je 10. avgusta 2020. godine na Dedinju, u po bela dana, ispred rezidencije Ambasade SAD.

Mitić je tog kobnog dana trebalo da se oko 16 sati nađe sa sestrom, ali na zakazani sastanak nije došao. Njegov mobilni telefon je isključen oko 17 sati. Sumnja se da je nekoliko sati kasnije i ubijen u okolini Beograda.

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, koju sa Tužilaštvom za organizovani kriminal (TOK), rade MUP Srbije i BIA, Belivuk i Miljković su, navodno, naredili ubistvo Mitića zbog njegove bliskosti sa Lazarom Vukićevićem.

- Mitić je prema nekim informacijama imao kontakte sa Belivukovom i Miljkovićevom grupom. Bio im je interesantan i zbog veze sa Lazarom, pa su to pokušavali da iskoriste da namame i ubiju Vukićevića. On to nije hteo. Slutio je da bi i njega ubili, što su na krjau i uradili. Mitić je bio blizak i sa imenjakom Vušovićem, zvanim Džoni sa Vračara, Belivukovim i Miljkovićevim "vojnikom". Onda se okrenuo Ljubomiru Markoviću Kići - navodi izvor iz istrage.

foto: Nestali Srbija, Zorana Jevtić

Navodno, Mitić i Vukićević su se upoznali u delu Centralnog zatvora, u Padinskoj skeli, gde su izvesno vreme proveli zajedno. Tu su se zbližili.

Do kraja ove nedelje TOK će da proširi istragu za ovaj zločin, ali i ubistvo Gorana Mihajlovića (22) iz Resnika. On je nestao aprila 2019. godine, a njegova smrt se, takođe, vezuje sa kriminalnu grupu Belivuka i Miljkovića.

- Mihajlovića je namamio, kako se sumnja, Beranac Filip Golubović. Ovaj mladić će se uskoro pridružiti ostalim pripadnicima kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Biće osumnjičen da je njihov član. To isto se sprema i za Božidara Stolića, suspendovanog inspektora Službe za borbu protiv organizovanog kriminala. Nesumnjivo je utvrđena veza Stolića sa Golubovićem. Istraga je u toku i videćemo šta će sve tu da se razvije - kaže sagovornik.

- Postoji ta neka priča da je Nikola Vušović navodno silovao Mitićevu devojku i da mu je onda ovaj okrenuo leđa. Vukićević je pak pucao u Vuševića i ranio ga. Ostale su posledice od tog ranjavanja i Džoni sa Vračara je šepao, pa su mu nadenuli i nadimak "Ćopavi Džoni". I Mitić i Lazar su imali sukob sa Vuševićem i to je bila karika koja ih je spojila, ali po svemu sudeći i odvela obojicu u smrt - ističe sagovornik.

(Kurir.rs/Novosti)