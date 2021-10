STRAVIČNO! ZADAVIO LJUBAVNIKA INVALIDA: Morao sam to da uradim, nisam više mogao da izdržim!

Milan Spasić zvani Anči (38) iz Novog Bečeja uhapšen je zbog sumnje da je ubio ljubavnika i dugogodišnjeg partnera Danijela Crnjina (43).

Kako saznajemo, Milan je zadavio Danijela, koji je bio u invalidskim kolicima.

uhapšen anči tranvestit foto: Facebook

Pad sa bandere

Tragedija se dogodila u sredu uveče u Danijelovoj kući u Ulici Bore Glavaškog 9 u Novom Bečeju. Nakon što je počinio ubistvo, Milan, koji je inače iz Beograda i transvestit je, došao je do kuće rođake ubijenog partnera i priznao da je zadavio Danijela:

ubijeni foto: Privatna Arhiva

- Morao sam to da uradim, nisam više mogao da izdržim - rekao mi je Milan. Stravičnu priču o ubistvu na periferiji Novog Bečeja započinje Ilona Đ. Ona je rođaka ubijenog Danijela Crnjina i živi u istoj ulici, dve kuće dalje:

- Milan je transvestit, a s mojim rođakom je bio u dugogodišnjoj emotivnoj vezi, koja nije bila harmonična. Priznao nam je da je zadavio Danijela. Plakao je i bio vidno uznemiren. Tresao se. On je bolestan, ima epilepsiju. Pozvala sam Hitnu pomoć. Kad je došlo sanitetsko vozilo, Milan je rekao da pozovu policiju i da on neće da beži. Ponavljao je da je to uradio jer više nije mogao da trpi Danijela - rekla je za Kurir Ilona Đ. iz Novog Bečeja.

žrtva svog dećka tranvestita foto: Facebook

Ona kaže da je Danijel od 2013. godine bio u invalidskim kolicima, jer je pao s bandere i od tada je primao socijalnu pomoć.

- Bubrezi su mu otkazali, povredio je i kičmu, operisan je i nikada nije prohodao - navela je nesrećna žena.

Upoznali se u zatvoru

- Spasić je još rekao da je Danijel kobnog dana pio. Žalio se da ga je Danijel uvek maltretirao kad bi popio više. Inače, Danijel i Milan upoznali su se u zatvoru. Danijel je bio u zatvoru četiri godine zbog silovanja koje se dogodilo na pijaci u Novom Bečeju - prisetila se Ilona Đ.

Komšije kažu da su žrtva i ubica živeli pod istim krovom, i to u Danijelovoj trošnoj kući na periferiji Novog Bečeja.

- Danijel je transvestita je doveo u Novi Bečej kao devojku kad je izašao iz zatvora. Zvao je i rodbinu da je pokazuje. Inače, Anči se oblačio kao žensko, šminkao se i nosio brushalter - objasnio je sagovornik. Milanu je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

Skoro se srušila Tražio pomoć za trošnu kuću Danijel Crnjin pre tri godine postavljao je na Fejsbuku slike urušene kuće u kojoj je preksinoć i ubijen i molio ljude dobre volje da mu pomognu da je obnovi. - Paraplegičar sam i živim u urušenoj kući, nisam u mogućnosti sam da je obnovim, pa ko želi, može da mi priskoči u pomoć. Hvala svima - pisao je Crnjin uz jezive fotografije gotovo potpuno srušene kuće.

Sličan zločin 2018. Transvestit ubio dečka foto: Vladimir Šporčić, Privatna Arhiva Transvestit Goran Abdulov (35) ubio je 8. jula 2018. u iznajmljenom stanu u Ševinoj ulici u Zemunu sa sedam uboda nožem Marka Radovića (24). Abdulov je priznao zločin i izjavio da se kaje zbog svega što je uradio, tvrdeći da Marka i dalje voli. On godinama prima hormonsku terapiju radi promene pola, a najveća želja mu je da dobije nova dokumenta sa ženskim imenom. Transvestitu se sudi u Višem sudu u Beogradu, a pravdao se da je nož potegao u samoodbrani. - Tvrdio je da je Marko bio navodno nasilan prema njemu posle raskida. Markovo krvavo i iskasapljeno telo nađeno je samo u majici i donjem vešu, a preminuo je nasred ulice - podsetio je izvor.

Kurir.rs/Saša Urošev