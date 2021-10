OBDUKCIJA OTKRILA ŠTA SE DESILO SREĆKU VASIĆU: Gej prostitutka nije ubijen niti silovan, evo od čega je umro

Srećko Vasić (37), koji je prošle nedelje nađen mrtav u kući svog partnera D. P. u selu Stojnik kod Sopota, preminuo je usled pucanja jetre, pokazala je obdukcija.

Podsetimo, Vasić je umro prošlog ponedeljka, a njegov partner je pozvao Hitnu pomoć. Pošto se telo nalazilo u lokvi krvi, sumnjalo se da je on seksualno zlostavljan pre smrti. Pokojni Vasić, kako je potvrdila i porodica, bavio se prostitucijom.

- Obdukcija je pokazala da je Vasić umro od posledica dugogodišnje i nelečene bolesti. Naime, on je imao cirozu jetre, kao i niz drugih bolesti, ali nije redovno posećivao lekara. Pukla mu je jetra i izazvala obilno krvarenje, te je iskrvario nasmrt - kaže izvor Kurira:

- Istražitelje je zbunilo to što je bio u lokvi krvi, te su posumnjali da je zlostavljan. Međutim, obdukcija je pokazala da na njegovom telu nije bilo tragova nasilja niti silovanja.

kuća u kojoj je umro foto: Nikola Anđić

Podsetimo, Vasićev partner je bio priveden u policijsku stanicu na razgovor, posle kog je pušten.

- On je sve vreme plakao, objašnjavao da su bili pet godina u vezi i da mu nikada ne bi naudio. D. P., koji je bivši robijaš, do detalja je ispričao kako ga je Srećko nekoliko dana pre smrti sačekao ispred Centralnog zatvora, te da su onda zajedno došli u kuću u Stojniku - kaže sagovornik. - Istakao je da se Srećko žalio da ga boli stomak. Kako je rekao, naglo mu se slošilo, a do dolaska lekara Vasić je bio mrtav - podseća izvor.

Kurir.rs/ J. I.