BELIVUKOV ROĐAK TVRDI DA NIJE UBIO DRUGA! IBRAHIMOVIĆ: Nisam ga ubio, čuo sam ga kako viče: Ovaj me juri

Nisam kriv. Bio sam u dobrom odnosu sa oštećenim, kao i s njegovim ocem. Bio je dobar dečko, moj drug, ali je imao i problema sa alkoholom i kockom.

Ovim rečima je Damir Ibrahimović (20), rođak Veljka Belivuka, osumnjičenog za nekoliko monstruoznih ubistava, izneo svoju odbranu u Višem sudu u Beogradu, gde mu se sudi zbog sumnje da je posle dočeka Srpske nove godine nasmrt izbo najboljeg druga Ivana Trifunovića (22).

mesto ubistva ivana trifunovića foto: Kurir/J. Rafailović

Negira krivicu

Optuženi je izjavio da nije kriv i dodao da su se kobnog dana Ivan, dva njihova drugara i on našli u kafiću kod jednog tržnog centra na Novom Beogradu. Takođe, naveo je da je tog dana s Ivanom i njegovim ocem išao po pečenje u selo nadomak Obrenovca koje su spremali za društvo.

ivan i damir foto: Privatna arhiva

- Na proslavi se sve potpuno normalno odvijalo. Jeli smo, pili i družili se - kazao je Ibrahimović i nastavio da objašnjava kako je sa žurke otišao s jednom devojkom da se osame, ali su se nakon nekog vremena vratili u stan gde je bila žurka.

- Devojku je potom kući odvezao moj drug, jer sam malo popio. Potom je i oštećeni otišao kući - rekao je on i dodao da je posle nekog vremena i on krenuo svojoj kući.

dragiša trifunović, otac ubijenog foto: Zorana Jevtić

- Dok sam se kretao prema svojoj zgradi, kad sam prelazio šine, video sam dve osobe, a kako mi je prozor od auta bio spušten, prepoznao sam glas oštećenog kako govori: "Napada me, napada me" - rekao je Ibrahimović i dodao:

- Tamo dalje naišao sam na dva automobila, a oštećeni je vikao: "Ovaj me juri." Tada sam mu rekao da stane, a on je počeo da trči prema toj osobi. Nakon 10 metara oštećeni je pao. Prišao sam mu i pokušao da ga odnesem do kola, ali se uskoro pojavio otac oštećenog, pa smo ga zajedno odveli do Urgentnog centra.

Otac optuženog Žao mi je tog deteta Nijaz Ibrahimović, otac optuženog Damira, juče je za Kurir rekao da će se pravda i istina dokazati na sudu. - Meni je žao tog deteta, ne daj bože nikome da se tako nešto dogodi. Pitajte Ivanovog oca šta su radili pola sata pre zločina? Pitajte, tukli su se u stanu on i Ivan - rekao je Damirov otac, a na ovu njegovu izjavu Ivanov otac je kazao da je ovo "jedna velika laž i da treba da ga bude sramota, jer je Ivan samo dva meseca pre tragedije dao krv za njega".

Tokom iznošenja odbrane Damir Ibrahimović je svog najboljeg druga nazivao sve vreme "oštećeni", a ne po imenu ili nadimku. Takođe, prisutnima u sudnici delovalo je kao da je optuženi svoju izjavu naučio napamet.

Voleli ga kao sina

Otac ubijenog mladića Dragiša Trifunović, svedočio je u nastavku suđenja i rekao da su se Damir i njegov sin kockali.

- Zajedno su počeli da se kockaju, ali, koliko znam, nekih šest meseci pre zločina Ivan je prestao s tim, jer je donosio celu platu kući. Damir se zaštitnički odnosio prema Ivanu - naveo je Dragiša i objasnio da su oni okrivljenog voleli kao svog sina.

