GORAN PRODAO KUĆU DA BI ĆERKI KUPIO STAN I TAJ NOVAC JE NESTAO: Potresni detalji iz života brutalno ubijene porodice Đokić!

Crni dani su se nadvili nad prelepo selo Moravac kod Aleksinca gde su na svirep način ubijeni supružnici Goran i Gordana i njihova dvadesetpetogodišnja ćerka Lidija.

Njih je za sada nepoznati ubica nakon ispaljenih hitaca 26. septembra posle ponoći, spalio i bacio u jarugu koja se nalazi u ataru ovog sela blizu separacije šljunka.

Najteže je sigurno baka Stojanki, Goranovoj majci koja je izgubila sina, unuku i snaju. Kako nam komšije kažu, od kada je čula najlošiju vest na svetu, leži u krevetu i da je potpuno skrhana.

U kući Đokića zatekli smo komšije koje su došle da izjave saučešće. Po ko zna koji put nam kažu da je takva porodica u aleksinačkom kraju bila za primer. Tu je i komšika koja je sa štakama nekako došla da izrazi i podeli bol sa Đokićima. Komentariše, "lepo smo živeli, nikad se loša reč nije čula".

Verica Đokić, Goranova snaja kaže da je danas trebalo da preuzmu tela, ali su tela vraćena da se upotpuni neki deo obdukcije.

Prodao kuću da ćerki kupi stan

- Svi pišu i pričaju da je to monstruozno. Ma, kakvi. To što im je učinjeno je više nego monstruozno. Goran je bio vezan za ćerku jedinicu. Radio je od jutra do mraka. Kakav šah, fudbal... Kuću su prodali još pre dve godine i sve je radio da ćerki kupi stan. Nije nešto htela u kući da živi. I taj novac je nestao. Ne znam koliko je tu bilo para. Ma strašno, nemam šta da kažem. Divne ljude smo izgubili. Evo možete da pitate celo selo kakvi su to bili ljudi - kaže Verica.

Ona dodaje da im je javljeno da porodica ne dolazi danas po tela nego sutra tako da će se tada odrediti datum sahrane porodice koja je mučki ubijena. U selu se pretpostavlja da je motiv ubistva novac odnosno koristoljublje. Time je na neki način i potvrđena nezvanična pretpostavka policije da je to nošenje novca koje je Goran imao kod sebe, motiv zločina.

- To što se dogodilo našim komšijama je zaista strašno. Ovde od pre dva dana i da neko nešto zna, ne sme da kaže. naplašio se narod. Sve kamere koje su radile u selu je uzela policija - rečeno nam je u Đokićevom komšiluku.

U Višem javnom tužilaštvu saznajemo da za sada nema osumnjičenih za svirepo ubistvo, a koji su ispitani. Razgovarano je sa više od desetak ljudi koji su bili u kontaktu tih dana sa Đokićima. U Aleksincu ispred stana zamenjena je brava jer je policija obila odmah nakon prijave nestanka, a to je bilo tri dana nakon noći kada je ubijena porodica iz Moravca pošla put Aleksinca. Komšije imaju različite pretposatavke kako je skončala ova porodivca, a ne postoji čovek u Aleksincu koji će za njih reći bilo šta loše.

