PRESUDA VIŠEG SUDA U BEOGRADU 24 P3 BR. 4/17

U IME NARODA

VIŠI SUD U BEOGRADU, sudija Jelena Stanković, u parnici tužilje Naide Stanković iz Beograda čiji je punomoćnik Dušan Stojković, advokat iz Beograda, protiv tuženih "Adria media group", doo Beograd, Nemanje Pajića i Rajka Nedića, svi iz Beograda, čiji su zajednički punomoćnici advokati Aleksandar Petrović i Branislav Glogonjac, radi naknade nematerijalne štete, nakon glavne i javne rasprave, zaključene dana 12.5. 2021. godine doneo je

PRESUDU

I DOZVOLJAVA SE subjektivno preinačenje tužbe kao na ročištu o 15.5.2019. godine.

II USVAJA SE tužbeni zahtev tužilje Naide Stanković pa se obavezuju tuženi "Adria media group" i Nemanja Pajić da tužilji na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povreda prava na pijetet solidarno isplate iznos od 30.000 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 12.5.2012. godine kao dana presuđenja, pa do isplate, sve u roku od osam dana od prijema presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

III USVAJA SE tužbeni zahtev tužilje Naide Stanković pa se obavezuju tuženi "Adria media goup" i Sonja Lakić iz Beograda da tužilji na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povreda prava na pijetet solidarno isplate iznos od 30.000 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 12.5.2012. godine kao dana presuđenja, pa do isplate, sve u roku od osam dana od prijema presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

IV ODBIJA SE tužbeni zahtev tužilje Naide Stanković za naknadu nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povreda prava na pijetet preko dosuđenih 30.000 dinara, a do traženih 350.000 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od 12.5.2012. pa do isplate, kao i preko dosuđenog iznosa stavom trećim izreke, pa do traženog iznosa od 350.000 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od 12.5.2012. pa do isplate.

V ODBIJA SE tužbeni zahtev tužilje Naide Stanković kojim je traženo da se zabrani tuženom Rajku Nediću, glavnom uredniku štampanog izdanja medija "Kurir", ponovno objavljivanje teksta pod naslovom "Mutavog hteli da ubiju na momačkoj večeri" u celini i delova tog teksta u štampanom izdanju medija "Kurir".

VI ODBIJA SE tužbeni zahtev tužilje Naide Stanković kojim je traženo da se zabrani zabrani tuženom Rajku Nediću, glavnom uredniku internet izdanja medija "Kurir" ponovno objavljivanje teksta pod naslovom "Besni rat mafijaša: Saleta Mutavog čekali na tri lokacije", celini i delova tog teksta u štampanom izdanju medija "Kurir".

VII ODBIJA SE tužbeni zahtev tužilje Naide Stanković kojim je tražila da se obaveže tuženi "Adria media group" da sa svog internet sajta "Kurir.rs" ukloni tekst pod naslovom "Besni rat mafijaša: Saleta Mutavog čekali na tri lokacije", objavljen 15.10.2016. godine, a sve u roku od 15 dana od prijema pismenog otpravka presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

VIII USVAJA SE tužbeni zahtev tužilje Naide Stanković pa se obavezuje tuženi Rajko Nedić, glavni urednik štampanog i internet izdanja medija "Kurir" da uvod i izreku ove presude objavi u štampanom i na internet izdanju medija "Kurir", bez komentara i odlaganja, a najkasnije u drugom narednom broju od dana pravosnažnosti presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

IX OBAVEZUJU SE tuženi da tužilji solidarno naknade troškove parničnog postupka u iznosu od 158,700 dinara, u roku od 15 dana od prijema pismenog otpravka presude, pod pretnjom izvršenja, sa zakonskom kamatom počev od nastupanja uslov za izvršenje pa dokonačne isplate.