STRAH SE MEŠTANIMA MORAVCA UVUKAO POD KOŽU NAKON BRUTALNOG UBISTVA ĐOKIĆA: Kako da budemo spokojni kada su monstrumi na slobodi

"Kad padne mrak, ulice opuste, ma ne mož’ ni kuče da vidiš da pretrči sa jedne na drugu stranu puta, a kamo li čoveka. Svi se zamandalili u svoja dvorišta i kuće. Ovo ubistvo sve nas je duboko potreslo. Ej, da ti čoveku pobiješ celu familiju, pa da ih spališ, pa šta ima crnje od toga".

Ovim rečima jedan od žitelja Moravca opisuje atmosferu u ovom, nekada pitomom, aleksinačkom selu nakon što su prošle nedelje na seoskom bedemu, kraj Južne Morave, otkrivena ugljenisana tela Gorana, Gordane i Lidije Đokić iz Aleksinca koji su pod još uvek, zvanično neutvrđenim okolnostima, nestali 26. septembra.

Strah im se uvukao pod kožu

Njihov spaljeni automobil "pasat" pronađen je nedaleko od Tešice, 12 kilometara od mesta gde su nađena tela. I dok traje opsežna policijska potraga za počiniocima monstruoznog zločina, Moravčani žive u strahu.

foto: Dragan Ilić

- Strah se uvukao svima pod kožu. Ubica još nije otkriven, pa kako onda da budemo spokojni kada su monstrumi i dalje na slobodi i još se ne zna ko su i odakle su. Gde baš u naše selo dođoše - priča jedna meštanka Moravca.

Danju se život u Moravcu odvija u nekom normalnom ritmu, barem na prvi pogled. Ali ako zaustavite nekog na ulici i započnete priču o tragičnoj sudbini Đokića, teško ćete naći sagovornika koji će pristati da priča imenom i prezimenom.

- Mani me, ljubim te ko brata, ne treba mi još i to. Ko zna kakva je to mafija. Kad su spremni porodicu celu da ubiju, šta li bi tek meni uradili - odmahuje rukom stariji čovek u prolazu.

Iako, realno, nikakva veća opasnost po bezbednost ne postoji, jer nikad više policjie nije bilo na ulicama ovog seoceta, osećaj nesigurnosti se uselio u Moravčane posle zločina kakav se nikada nije desio u tom kraju.

foto: Dragan Ilić

Osim patrola uniformisane policije, koja dosta često prolaze selom, veliki broj operativaca kriminalističke policije u civilu svakodnevno je na terenu, prikupljajući obaveštenja vezano za istragu trostrukog ubistva.

Bilo ih je i juče na sahrani porodice Đokić, kojoj je prisustvao veliki broj meštana Moravca, Žitkovca, Aleksinca i susednih mesta. Pratili su i proučavali ponašanje učesnika sahrane, poučeni prošlogodišnjim iskustvom iz Niša, nakon ubistva biznismena D. R. u niškoj fabrici "MIN kopex", jer su dvojica kasnije optuženih, braća N.M. i M.M. tada prisustvovali poslednjem ispraćaju žrtve tog zločina na večni počinak.

(Kurir.rs/Blic)