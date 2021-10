IZBO DEČAKA (12) BRITVOM ZA VREME VELIKOG ODMORA: Užas u Surčinu, deca gledala druga kako krvari (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Maloletnik (12) lakše je povređen kad ga je godinu dana stariji drug ubo nožem u nogu i posekao ga. Kako saznajemo, napad se dogodio u dvorištu OŠ "22. oktobar" u Surčinu u utorak oko 16 sati, za vreme velikog odmora. O povređivanju maloletnika obaveštena je policija, koja je odmah otpočela istragu, ali i Ministarstvo prosvete.

Otac povređenog dečaka A. N. za Kurir je opisao šta se tačno dogodilo, odnosno preneo nam je ono što mu je sin ispričao.

- Bio je veliki odmor, deca su igrala odbojku i u jednom trenutku lopta je odletela na drvo. Deca su gađala loptu kako bi pala, pridružio im se i moj sin. Počeo je da gađa drvetom loptu. Video je tog dečaka kako nekom britvom seče malu plastičnu flašu, ali ni na trenutak nije pomislio da će ta ista britva završiti u njegovoj nozi - priča otac povređenog dečaka i dodaje:

- Britva je probila patiku i zabola mu se u nogu u predelu oko srednjeg prsta. Zašto je to uradio, ne znam. Da li namerno i slučajno, pošto je moj sin stajao u blizini. Kad je video šta je uradio, taj dečak koji ga je posekao pobegao je u školu, a moj sin je ostao da leži na podu. Srećom, brzo su nastavnici to primetili i u školi mu je ukazana prva pomoć. U međuvremenu su zvali Hitnu pomoć i policiju, a razredna mog sina je pozvala mene - objašnjava A. N.

foto: Privatna Arhiva

Otac ističe da je nedopustivo da deca nose noževe u školu.

- Kasnije sam čuo da je jedna britva nađena u školskom toaletu. Ne znam da li je reč o toj istoj britvi ili nekoj drugoj. U svakom slučaju, policija ju je uzela i naknadno će biti utvrđeno kome pripada - rekao je potreseni otac.

Prema njegovim rečima, roditelji dečaka koji je povredio njegovog sina nisu ni zvali da pitaju kako mu je dete. - Srećom, povreda nije opasna, ali moglo je da bude mnogo gore. Ne izlazi mi iz glave krv koju sam zatekao - kaže A. N.

Povređeni dečak prevezen je u Institut za majku i dete, gde mu je rana od 1,5 centimetara ušivena, pa je pušten na kućno lečenje.

- Idemo samo na previjanje. Brine me to što mi je sin rekao da je ta britva kojom je uboden bila zarđala - kaže otac povređenog dečaka i dodaje da je sa sinom bio i u policijskoj stanici, gde je dao izjavu.

foto: Privatna Arhiva

Svetlana Jovanović, direktorka OŠ "22. oktobar" u Surčinu, za Kurir je potvrdila da se povređivanje učenika dogodilo i istakla da je škola nakon incidenta uradila sve po protokolu.

- Četiri dežurni nastavnika su u tom trenutku bila u školskom dvorištu, plus obezbeđenje. To se desilo ispod jednog drveta dok su gađali loptu. Bio je to trenutak, deca su se igrala, desilo se iznenada, ne verujem da je kod starijeg učenika postojala namera da povredi mlađeg. Na kraju se on i izvinio drugu. Bez obzira na sve, ispitali smo ceo slučaj, obavestili školsku upravu i postupićemo po protokolu o postupanju u ustanovi. Zvali smo Hitnu pomoć, obaveštene su sve nadležne institucije - policija, Centar za socijalni rad, Ministarstvo prosvete. Pokrenut je disciplinski postupak protiv učenika koji je povredio druga. Svakako je nedopustivo da učenici donose noževe u školu.

