POGLEDAJTE KAKO JE PRONAĐENO 53 KG DROGE U AUTOBUSU Krenuli u šoping u Istanbul, a kad su carinici čuli OVO, sve su shvatili VIDEO

Carinici su danas na prelazu Gradina uspeli da spreče pokušaj krijumčarenja 53 kilograma marihuane skrivene u fabričkim šupljinama jednog autobusa.

Droga je otkrivena kada je na red za izlaznu kontrolu iz zemlje pristigao autobus niških registarskih oznaka, pun putnika koji su krenuli na šoping turu u Istanbul.

Međutim, carinska analiza rizika ukazala je na to da ovaj autobus treba detaljno pregledati.

Carinici su upravo to i uradili: zamolili su putnike da napuste autobus, a kada su u razgovoru sa njima saznali da su oni to putovanje dobili gratis, bio je to dodatan razlog za detaljan pregled.

Kontrolom unutrašnjosti vozila otkrivene su nepravilnosti u podu prednjeg dela autobusa, tačnije u prvom redu sedišta odmah iza vozačevog mesta. Kada su carinici podigli podnu oblogu bilo je jasno da se u podu krije šupljina koja je namenski napravljena za krijumčarenje.

Otvorivši je, carinike je zapahnuo karakterističan miris marihuane koja je bila skrivena u ovoj šupljini.

Zbog ovog otkrića autobus je upućen na dodatni pregled mobilnim skenerom, kako bi utvrdili da li je još neki deo autobusa ispunjen zabranjenim sadržajem.

Na snimku skenera pokazale su se nepravilnosti u dubini prednjeg dela autobusa, što je ukazalo na to da je bunker dublji nego što se to na prvi pogled činilo.

O celom slučaju obavešteni su policija i Tužilaštvo, a detaljan pregled i vađenje paketa sprovedeno je nakon što je to odobrio javni tužilac koji je ubrzo pristigao na lice mesta.

Zahvaljujući profesionalnosti, znanju i iskustvu carinskih službenika koji su došli do izražaja tokom višečasovne kontrole, uspešno je presečen još jedan lanac krijumčarenja narkotika, sprečeno je da se 82 paketa marihuane nađu na ilegalnom narko tržištu, dok je policija po nalogu tužioca privela trojicu vozača.

(Kurir.rs)