TAKSI VUKAO MUŠKARCA VIŠE OD KILOMETAR! Preokret u istraži misterioznog leša u centru Beograda!

Telo muškarca srednjih godina pronađeno je u noći između petka i subote na autobuskom stajalištu kod Glavne pošte u Takovskoj ulici u Beogradu. Kako saznajemo, leš je primećen oko tri sata ujutru, a građani su najpre mislili da je reč o mladiću koji je legao na asfalt.

Muškarac je kako Kurir saznaje imao povrede grudnog koša i noge. Telo je prevezeno na Institut za sudsku medicinu, gde će biti utvrđen tačan uzrok smrti, vreme nastajanja tih povreda, ali i njegov identitet - rekao je naš sagovornik i dodao da pokojnik kod sebe nije imao dokumenta.

Međutim kako se nezvanično saznaje muškarca je udarilo taksi vozilo koje ga je "vuklo" više od kilometar udaljene, Kanadske ambasade gde se sve to dogodilo.

Pregledom kamera, policija je utvrdila da je do kontakta ovog muškarca i taksi vozila došlo u ulici Kneza Miloša, ispred broja 74, između prve i druge kolovozne trake, iz pravca Mostara ka Londonu. Veruje se da je taksi vozilo vuklo telo muškarca do ugla Kosovske i Takovske ulice, a zatim je taksi nastavio vožnju. Taksista tvrdi da nije osetio ništa neobično dok se kretao, kako je utvrđeno, propisnom brzinom. Taksisti je određeno zadržavanje do 48 sati.

Kurir.rs