TOCILO OSLOBOĐEN OPTUŽBI: Nema dokaza za iznudu i zelenašenje!

Mladen Novaković, zvani Tocilo iz Amerića, koji je u maju prvostepeno osuđen na 17 godina zatvora zbog šverca droge, pravosnažno je oslobođen optužbi za pokujšaj iznude i zelenašenje. Ovu odluku doneo je Apelacioni sud u Beogradu, koji je preinačio presudu Višeg suda, kojom je bio osuđen na dve godine zatvora i novčanu kaznu od 100.000 dinara.

Optužnicom, Tocilu je bilo stavljeno na teret da je od avgusta 2007. do 7. oktobra 2008. u Mladenovcu, pokušao pretnjom da prinudi V. Ž. da mu preda iznos od 30.000 evra, kao i da je u periodu od 2005. do kraja 2008. za davanje novca na zajam uzimao nesrazmerno veliku korist, odnosno da im je pozajmljivao novac uz mesečnu kamatu od 10 do 16 procenata i tako sebi pribavio 48.738 evra.

- Apelacioni sud u Beogradu, nakon održanog pretresa, doneo je presudu kojom je preinačio prvostepenu presudu i Mladena Novakovića oslobodio od optužbe da je izvršio krivično delo iznuda u pokušaju i krivično delo zelenaštvo. Po nalaženju Apelacionog suda prema javna optužba nije dokazala da se u konkretnom slučaju radi o krivičnom delu iznude, već da se konkretno može raditi o prinudi za vraćanje duga, a što je identično opisano u drugom delu optužnice, gde je prema datom opisu evidentno da se radi o pokušaju prinude na vraćanje zelenaškog duga, a koje krivično delo u konkretnom slučaju nije predmet inkriminacije - navodi se u odluci Apelacionog suda i dodaje da kako nije bilo dokaza da je pokušao da iznudi novac, Novaković je oslobođen za ovo krivično delo.

foto: MUP Srbije, Privatna Arhiva

Vezano za krivično delo zelenašenje, kako se navodi u optužnici, Apelacioni sud je naložio dopunsko ekonomsko veštačenje, kojim je utvrđeno da visina pribavljene imovinske koristi ne prelazi iznos od milion i po dinara, zbog čega i nema kvalifikovanog oblika zelenaštva.

- Kada se ima u vidu sve navedeno, Apelacioni sud nalazi da nema dokaza da je okrivljeni izvršio krivično delo zelenaštvo dok bi krivično gonjenje okrivljenog za blaži oblik ovog krivičnog dela bilo zastarelo, pa je stoga prvostepena presuda u odnosu na ovo krivicno delo preinačena i okrivljeni je, usled nedostatka dokaza, oslobođen od optužbe.

Tocilo je, podsetimo, uhapšen u novembru 2019. godine zbog sumnje da je organizovao narko-grupu koja je heroinom snadbevala veći deo Srbije. Policija je tada zaplenila 77 kolgrama heroina i 200 grama kokaina. Navodno, Novakoviću su lisice na ruke stavljene u šumi, u okolini Mladenovca, gde je 33 kilograma heroina izuzetne čistoće pokušao da zakopa i sakrije. Ostatak droge, pronađen je posle privođenja njega i ostalih članova grupe.

foto: MUP Srbije

Pronadeni heroin je bio sakriven u specijalno napravljenim burićima zakopanim i prekrivenim zemljom.

Vrednost narkotika koja je tada pronađena, procenjena je na pet miliona evra.

Kurir.rs/J. S.